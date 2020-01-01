nuco.cloud (NCDT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) nuco.cloud (NCDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

nuco.cloud (NCDT) tokennel kapcsolatos információk nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Hivatalos webhely: https://nuco.cloud/ Fehér könyv: https://nuco.cloud/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Vásárolj most NCDT tokent!

nuco.cloud (NCDT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) nuco.cloud (NCDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Minden idők csúcspontja: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0352 $ 0.0352 $ 0.0352 További tudnivalók a(z) nuco.cloud (NCDT) áráról

nuco.cloud (NCDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) nuco.cloud (NCDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NCDT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NCDT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NCDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NCDT token élő árfolyamát!

nuco.cloud (NCDT) árelőzményei A felhasználók a(z) NCDT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NCDT árelőzményeivel!

NCDT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NCDT kapcsán? NCDT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NCDT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

