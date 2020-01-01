Node Pay (NC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Node Pay (NC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Node Pay (NC) tokennel kapcsolatos információk Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Hivatalos webhely: https://www.nodepay.ai/ Fehér könyv: https://docs.nodepay.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Vásárolj most NC tokent!

Node Pay (NC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Node Pay (NC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.41M $ 18.41M $ 18.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Minden idők mélypontja: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Jelenlegi ár: $ 0.01841 $ 0.01841 $ 0.01841 További tudnivalók a(z) Node Pay (NC) áráról

Node Pay (NC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Node Pay (NC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NC token élő árfolyamát!

A(z) NC vásárlásának módja

Node Pay (NC) árelőzményei A felhasználók a(z) NC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NC árelőzményeivel!

NC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NC kapcsán? NC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

