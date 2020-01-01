Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatai
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.
Atlas Navi (NAVI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Atlas Navi (NAVI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAVI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező NAVI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) NAVI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAVI token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
