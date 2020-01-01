Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Atlas Navi (NAVI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Atlas Navi (NAVI) tokennel kapcsolatos információk Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Hivatalos webhely: https://www.atlasnavi.com/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Vásárolj most NAVI tokent!

Atlas Navi (NAVI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Atlas Navi (NAVI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Minden idők mélypontja: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Jelenlegi ár: $ 0.0325 $ 0.0325 $ 0.0325 További tudnivalók a(z) Atlas Navi (NAVI) áráról

Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Atlas Navi (NAVI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAVI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAVI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAVI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAVI token élő árfolyamát!

A(z) NAVI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Atlas Navi (NAVI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NAVI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NAVI tokent a MEXC-n!

Atlas Navi (NAVI) árelőzményei A felhasználók a(z) NAVI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NAVI árelőzményeivel!

NAVI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAVI kapcsán? NAVI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAVI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

