Napoli Fan Token (NAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Napoli Fan Token (NAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Napoli Fan Token (NAP) tokennel kapcsolatos információk The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Hivatalos webhely: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Vásárolj most NAP tokent!

Napoli Fan Token (NAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Napoli Fan Token (NAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Minden idők csúcspontja: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Minden idők mélypontja: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Jelenlegi ár: $ 0.6729 $ 0.6729 $ 0.6729 További tudnivalók a(z) Napoli Fan Token (NAP) áráról

Napoli Fan Token (NAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Napoli Fan Token (NAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAP token élő árfolyamát!

A(z) NAP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Napoli Fan Token (NAP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NAP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NAP tokent a MEXC-n!

Napoli Fan Token (NAP) árelőzményei A felhasználók a(z) NAP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NAP árelőzményeivel!

NAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAP kapcsán? NAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

