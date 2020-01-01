Nettensor (NAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nettensor (NAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nettensor (NAO) tokennel kapcsolatos információk Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Hivatalos webhely: https://nettensor.com Fehér könyv: https://docs.nettensor.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Vásárolj most NAO tokent!

Nettensor (NAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nettensor (NAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 203.70K $ 203.70K $ 203.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Minden idők mélypontja: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Jelenlegi ár: $ 0.002037 $ 0.002037 $ 0.002037 További tudnivalók a(z) Nettensor (NAO) áráról

Nettensor (NAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nettensor (NAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAO token élő árfolyamát!

A(z) NAO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Nettensor (NAO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NAO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NAO tokent a MEXC-n!

Nettensor (NAO) árelőzményei A felhasználók a(z) NAO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NAO árelőzményeivel!

NAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAO kapcsán? NAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

