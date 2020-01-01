Nabox (NABOX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nabox (NABOX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nabox (NABOX) tokennel kapcsolatos információk Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Hivatalos webhely: https://nabox.io Fehér könyv: https://nabox.gitbook.io/nabox/ Block Explorer: https://nulscan.io/token/info?contractAddress=NULSd6Hgv3Y49CHapt5qL4pCiEX8x3ZHrh6ie Vásárolj most NABOX tokent!

Nabox (NABOX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nabox (NABOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 736.20K $ 736.20K $ 736.20K Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 208.61B $ 208.61B $ 208.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.0003789 $ 0.0003789 $ 0.0003789 Minden idők mélypontja: $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 Jelenlegi ár: $ 0.000003529 $ 0.000003529 $ 0.000003529 További tudnivalók a(z) Nabox (NABOX) áráról

Nabox (NABOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nabox (NABOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NABOX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NABOX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NABOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NABOX token élő árfolyamát!

A(z) NABOX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Nabox (NABOX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NABOX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NABOX tokent a MEXC-n!

Nabox (NABOX) árelőzményei A felhasználók a(z) NABOX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NABOX árelőzményeivel!

NABOX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NABOX kapcsán? NABOX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NABOX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

