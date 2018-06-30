MX Token (MX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MX Token (MX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MX Token (MX) tokennel kapcsolatos információk A MX TOKEN (MX) egy decentralizált digitális eszköz, amelyet az Ethereum blokkláncra épített MEXC platform fejlesztett ki. Mint a MEXC saját tokenje, annak fő célja, hogy a felhasználók számára biztonságos és stabil kereskedési élményt nyújtson, és az iparág vezetőjévé váljon. Az MX tulajdonosok számos előnyben részesülhetnek a MEXC-nél, például jutalmakat kapnak az MX tartásáért, szavazhatnak és kedvezményes előfizetéseket kaphatnak, valamint ingyenes airdropokat kaphatnak az új listázások szavazásáért. Hivatalos webhely: https://www.mexc.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 Vásárolj most MX tokent!

MX Token (MX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MX Token (MX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 248.71M $ 248.71M $ 248.71M Teljes tokenszám: $ 416.19M $ 416.19M $ 416.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 92.75M $ 92.75M $ 92.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.68B $ 2.68B $ 2.68B Minden idők csúcspontja: $ 5.858 $ 5.858 $ 5.858 Minden idők mélypontja: $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 Jelenlegi ár: $ 2.6816 $ 2.6816 $ 2.6816 További tudnivalók a(z) MX Token (MX) áráról

A(z) MX Token (MX) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) MX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.

The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned. Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining). Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Description Pre-distribution 49% Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations Transaction Mining 51% Daily incentives for users participating in transaction mining Pre-distribution Breakdown: Early Supporters: 5% Strategic Partners: 4% Team and Platform: 12% Foundation: 18% Private Sales: 9% Marketing & Operations: 1%

Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem. Usage and Incentive Mechanism Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Trading fee discounts Participation in token sales and launchpad events Staking and earning rewards Governance and voting on platform proposals

MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives. Locking Mechanism Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.

Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation. Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products. Unlocking Time Allocation Category Unlocking Schedule Pre-distribution Unlocked daily in proportion to transaction mining Private Sale (10% of 9%) Pre-released before the rest of pre-distribution Transaction Mining Distributed daily as users participate Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).

The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining). Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining Allocation 49% pre-distribution, 51% transaction mining Usage Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation Incentives Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation Locking Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily Unlocking Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool Implications and Analysis Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.

The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment. Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.

The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem. Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.

Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs. Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition. Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.

MX Token (MX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MX Token (MX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MX token élő árfolyamát!

A(z) MX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MX Token (MX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MX tokent a MEXC-n!

MX Token (MX) árelőzményei A felhasználók a(z) MX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MX árelőzményeivel!

MX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MX kapcsán? MX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!