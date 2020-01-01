Musk It (MUSKIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Musk It (MUSKIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Musk It (MUSKIT) tokennel kapcsolatos információk Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Hivatalos webhely: https://www.muskit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Vásárolj most MUSKIT tokent!

Musk It (MUSKIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Musk It (MUSKIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 427.10K $ 427.10K $ 427.10K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 427.10K $ 427.10K $ 427.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Minden idők mélypontja: $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 Jelenlegi ár: $ 0.0004271 $ 0.0004271 $ 0.0004271 További tudnivalók a(z) Musk It (MUSKIT) áráról

Musk It (MUSKIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Musk It (MUSKIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MUSKIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MUSKIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MUSKIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MUSKIT token élő árfolyamát!

A(z) MUSKIT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Musk It (MUSKIT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MUSKIT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MUSKIT tokent a MEXC-n!

Musk It (MUSKIT) árelőzményei A felhasználók a(z) MUSKIT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MUSKIT árelőzményeivel!

MUSKIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MUSKIT kapcsán? MUSKIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MUSKIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

