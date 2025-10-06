TőzsdeDEX+
A(z) élő Micron Technology ár ma 225.46 USD. Kövesd nyomon a(z) MUON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUON

MUON árinformációk

Mi a(z) MUON

MUON hivatalos webhely

MUON tokenomikai adatai

MUON árelőrejelzés

MUON előzmények

MUON Vásárlási útmutató

MUON-fiat valutaváltó

MUON spot

Micron Technology Logó

Micron Technology árfolyam(MUON)

1 MUON-USD élő ár:

$225.46
+1.28%1D
USD
Micron Technology (MUON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:11 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 219.34
24h alacsony
$ 231.94
24h magas

$ 219.34
$ 231.94
$ 232.00655613035653
$ 117.45321659889592
-1.68%

+1.28%

+0.81%

+0.81%

Micron Technology (MUON) valós idejű ár: $ 225.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUON legalacsonyabb ára $ 219.34, legmagasabb ára pedig $ 231.94 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUON valaha volt legmagasabb ára $ 232.00655613035653, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 117.45321659889592 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUON változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, +1.28% az elmúlt 24 órában, és +0.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Micron Technology (MUON) piaci információk

No.1930

$ 1.66M
$ 103.35K
$ 1.66M
7.35K
7,346.64755502
ETH

A(z) Micron Technology jelenlegi piaci plafonja $ 1.66M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 103.35K. A(z) MUON keringésben lévő tokenszáma 7.35K, és a teljes tokenszám 7346.64755502. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.66M.

Micron Technology (MUON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Micron Technology mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.8494+1.28%
30 nap$ +37.73+20.09%
60 nap$ +125.46+125.46%
90 nap$ +125.46+125.46%
Micron Technology árváltozása ma

A mai napon a(z) MUON ára $ +2.8494 (+1.28%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Micron Technology 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +37.73 (+20.09%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Micron Technology 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MUON ára $ +125.46 (+125.46%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Micron Technology 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +125.46 (+125.46%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Micron Technology (MUON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Micron Technology árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Micron Technology befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MUON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Micron Technology a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Micron Technology vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Micron Technology árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Micron Technology (MUON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Micron Technology (MUON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Micron Technology rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Micron Technology árelőrejelzését most!

Micron Technology (MUON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Micron Technology (MUON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Micron Technology (MUON)

A következőt szeretnél vásárolni: Micron Technology? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Micron Technology eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MUON helyi valutákra

1 Micron Technology(MUON) - VND
5,932,979.9
1 Micron Technology(MUON) - AUD
A$342.6992
1 Micron Technology(MUON) - GBP
171.3496
1 Micron Technology(MUON) - EUR
193.8956
1 Micron Technology(MUON) - USD
$225.46
1 Micron Technology(MUON) - MYR
RM944.6774
1 Micron Technology(MUON) - TRY
9,482.8476
1 Micron Technology(MUON) - JPY
¥34,720.84
1 Micron Technology(MUON) - ARS
ARS$326,752.4142
1 Micron Technology(MUON) - RUB
18,241.9686
1 Micron Technology(MUON) - INR
20,045.6486
1 Micron Technology(MUON) - IDR
Rp3,757,665.1636
1 Micron Technology(MUON) - PHP
13,270.5756
1 Micron Technology(MUON) - EGP
￡E.10,666.5126
1 Micron Technology(MUON) - BRL
R$1,210.7202
1 Micron Technology(MUON) - CAD
C$315.644
1 Micron Technology(MUON) - BDT
27,474.5556
1 Micron Technology(MUON) - NGN
325,807.7368
1 Micron Technology(MUON) - COP
$873,873.9416
1 Micron Technology(MUON) - ZAR
R.3,909.4764
1 Micron Technology(MUON) - UAH
9,421.9734
1 Micron Technology(MUON) - TZS
T.Sh.552,597.9508
1 Micron Technology(MUON) - VES
Bs49,826.66
1 Micron Technology(MUON) - CLP
$211,932.4
1 Micron Technology(MUON) - PKR
Rs63,597.7568
1 Micron Technology(MUON) - KZT
119,038.3708
1 Micron Technology(MUON) - THB
฿7,318.4316
1 Micron Technology(MUON) - TWD
NT$6,939.6588
1 Micron Technology(MUON) - AED
د.إ827.4382
1 Micron Technology(MUON) - CHF
Fr180.368
1 Micron Technology(MUON) - HKD
HK$1,751.8242
1 Micron Technology(MUON) - AMD
֏86,051.3182
1 Micron Technology(MUON) - MAD
.د.م2,083.2504
1 Micron Technology(MUON) - MXN
$4,184.5376
1 Micron Technology(MUON) - SAR
ريال843.2204
1 Micron Technology(MUON) - ETB
Br34,641.929
1 Micron Technology(MUON) - KES
KSh29,046.0118
1 Micron Technology(MUON) - JOD
د.أ159.85114
1 Micron Technology(MUON) - PLN
831.9474
1 Micron Technology(MUON) - RON
лв994.2786
1 Micron Technology(MUON) - SEK
kr2,141.87
1 Micron Technology(MUON) - BGN
лв381.0274
1 Micron Technology(MUON) - HUF
Ft75,885.3268
1 Micron Technology(MUON) - CZK
4,761.7152
1 Micron Technology(MUON) - KWD
د.ك68.99076
1 Micron Technology(MUON) - ILS
732.745
1 Micron Technology(MUON) - BOB
Bs1,553.4194
1 Micron Technology(MUON) - AZN
383.282
1 Micron Technology(MUON) - TJS
SM2,069.7228
1 Micron Technology(MUON) - GEL
610.9966
1 Micron Technology(MUON) - AOA
Kz206,275.6086
1 Micron Technology(MUON) - BHD
.د.ب84.5475
1 Micron Technology(MUON) - BMD
$225.46
1 Micron Technology(MUON) - DKK
kr1,460.9808
1 Micron Technology(MUON) - HNL
L5,913.8158
1 Micron Technology(MUON) - MUR
10,312.5404
1 Micron Technology(MUON) - NAD
$3,898.2034
1 Micron Technology(MUON) - NOK
kr2,281.6552
1 Micron Technology(MUON) - NZD
$392.3004
1 Micron Technology(MUON) - PAB
B/.225.46
1 Micron Technology(MUON) - PGK
K946.932
1 Micron Technology(MUON) - QAR
ر.ق818.4198
1 Micron Technology(MUON) - RSD
дин.22,805.279
1 Micron Technology(MUON) - UZS
soʻm2,716,384.9174
1 Micron Technology(MUON) - ALL
L18,823.6554
1 Micron Technology(MUON) - ANG
ƒ403.5734
1 Micron Technology(MUON) - AWG
ƒ403.5734
1 Micron Technology(MUON) - BBD
$450.92
1 Micron Technology(MUON) - BAM
KM378.7728
1 Micron Technology(MUON) - BIF
Fr661,048.72
1 Micron Technology(MUON) - BND
$290.8434
1 Micron Technology(MUON) - BSD
$225.46
1 Micron Technology(MUON) - JMD
$36,084.873
1 Micron Technology(MUON) - KHR
901,840
1 Micron Technology(MUON) - KMF
Fr96,045.96
1 Micron Technology(MUON) - LAK
4,901,304.2498
1 Micron Technology(MUON) - LKR
රු68,445.1468
1 Micron Technology(MUON) - MDL
L3,823.8016
1 Micron Technology(MUON) - MGA
Ar1,011,030.278
1 Micron Technology(MUON) - MOP
P1,799.1708
1 Micron Technology(MUON) - MVR
3,449.538
1 Micron Technology(MUON) - MWK
MK390,068.346
1 Micron Technology(MUON) - MZN
MT14,406.894
1 Micron Technology(MUON) - NPR
रु31,889.0624
1 Micron Technology(MUON) - PYG
1,587,689.32
1 Micron Technology(MUON) - RWF
Fr326,691.54
1 Micron Technology(MUON) - SBD
$1,855.5358
1 Micron Technology(MUON) - SCR
3,255.6424
1 Micron Technology(MUON) - SRD
$8,680.21
1 Micron Technology(MUON) - SVC
$1,966.0112
1 Micron Technology(MUON) - SZL
L3,895.9488
1 Micron Technology(MUON) - TMT
m789.11
1 Micron Technology(MUON) - TND
د.ت662.8524
1 Micron Technology(MUON) - TTD
$1,521.855
1 Micron Technology(MUON) - UGX
Sh782,797.12
1 Micron Technology(MUON) - XAF
Fr128,286.74
1 Micron Technology(MUON) - XCD
$608.742
1 Micron Technology(MUON) - XOF
Fr128,286.74
1 Micron Technology(MUON) - XPF
Fr23,222.38
1 Micron Technology(MUON) - BWP
P3,018.9094
1 Micron Technology(MUON) - BZD
$450.92
1 Micron Technology(MUON) - CVE
$21,479.5742
1 Micron Technology(MUON) - DJF
Fr39,906.42
1 Micron Technology(MUON) - DOP
$14,445.2222
1 Micron Technology(MUON) - DZD
د.ج29,208.343
1 Micron Technology(MUON) - FJD
$516.3034
1 Micron Technology(MUON) - GNF
Fr1,960,374.7
1 Micron Technology(MUON) - GTQ
Q1,722.5144
1 Micron Technology(MUON) - GYD
$47,037.7198
1 Micron Technology(MUON) - ISK
kr28,182.5

Micron Technology Forrás

A(z) Micron Technology alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Micron Technology Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Micron Technology

Mennyit ér ma a(z) Micron Technology (MUON)?
A(z) élő MUON ár a(z) USD esetében 225.46 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUON ára a(z) USD esetében?
A(z) MUON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 225.46. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Micron Technology piaci plafonja?
A(z) MUON piaci plafonja $ 1.66M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUON keringésben lévő tokenszáma 7.35K USD.
Mi volt a(z) MUON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUON mindenkori legmagasabb ára 232.00655613035653 USD.
Mi volt a(z) MUON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUON mindenkori legalacsonyabb ára 117.45321659889592 USD.
Mekkora a(z) MUON kereskedési volumene?
A(z) MUON élő 24 órás kereskedési volumene $ 103.35K USD.
A(z) MUON ára emelkedni fog idén?
A(z) MUON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

