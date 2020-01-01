Metahorse Unity (MUNITY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metahorse Unity (MUNITY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Metahorse Unity (MUNITY) tokennel kapcsolatos információk Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. Hivatalos webhely: https://www.metahorseunity.io/ Fehér könyv: https://metahorseunity.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 Vásárolj most MUNITY tokent!

Metahorse Unity (MUNITY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metahorse Unity (MUNITY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 153.50K $ 153.50K $ 153.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Minden idők mélypontja: $ 0.000208600119344259 $ 0.000208600119344259 $ 0.000208600119344259 Jelenlegi ár: $ 0.000307 $ 0.000307 $ 0.000307 További tudnivalók a(z) Metahorse Unity (MUNITY) áráról

Metahorse Unity (MUNITY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Metahorse Unity (MUNITY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MUNITY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MUNITY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MUNITY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MUNITY token élő árfolyamát!

A(z) MUNITY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Metahorse Unity (MUNITY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MUNITY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MUNITY tokent a MEXC-n!

Metahorse Unity (MUNITY) árelőzményei A felhasználók a(z) MUNITY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MUNITY árelőzményeivel!

MUNITY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MUNITY kapcsán? MUNITY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MUNITY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

