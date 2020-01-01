Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokennel kapcsolatos információk Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Hivatalos webhely: https://mudol2.com/ Fehér könyv: https://docs.heroblaze3kd.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Vásárolj most MUDOL2 tokent!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K Teljes tokenszám: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 191.14K $ 191.14K $ 191.14K Minden idők csúcspontja: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Minden idők mélypontja: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Jelenlegi ár: $ 0.000577 $ 0.000577 $ 0.000577 További tudnivalók a(z) Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) áráról

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MUDOL2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MUDOL2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MUDOL2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MUDOL2 token élő árfolyamát!

A(z) MUDOL2 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MUDOL2 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MUDOL2 tokent a MEXC-n!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) árelőzményei A felhasználók a(z) MUDOL2 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MUDOL2 árelőzményeivel!

MUDOL2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MUDOL2 kapcsán? MUDOL2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MUDOL2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

