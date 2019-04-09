MultiVAC (MTV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MultiVAC (MTV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MultiVAC (MTV) tokennel kapcsolatos információk MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Hivatalos webhely: https://www.mtv.ac/ Fehér könyv: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.mtv.ac Vásárolj most MTV tokent!

MultiVAC (MTV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MultiVAC (MTV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Minden idők csúcspontja: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Minden idők mélypontja: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Jelenlegi ár: $ 0.0004651 $ 0.0004651 $ 0.0004651 További tudnivalók a(z) MultiVAC (MTV) áráról

MultiVAC (MTV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MultiVAC (MTV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MTV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MTV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MTV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MTV token élő árfolyamát!

A(z) MTV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MultiVAC (MTV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MTV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MTV tokent a MEXC-n!

MultiVAC (MTV) árelőzményei A felhasználók a(z) MTV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MTV árelőzményeivel!

MTV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MTV kapcsán? MTV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MTV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

