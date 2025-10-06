TőzsdeDEX+
A(z) élő Metti Token ár ma 32.13 USD. Kövesd nyomon a(z) MTT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MTT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Metti Token Logó

Metti Token árfolyam(MTT)

1 MTT-USD élő ár:

$32.13
-0.68%1D
USD
Metti Token (MTT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:04 (UTC+8)

Metti Token (MTT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 32.02
24h alacsony
$ 32.86
24h magas

$ 32.02
$ 32.86
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.10%

-0.67%

-12.31%

-12.31%

Metti Token (MTT) valós idejű ár: $ 32.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)MTT legalacsonyabb ára $ 32.02, legmagasabb ára pedig $ 32.86 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MTT valaha volt legmagasabb ára $ 159.13148291639322, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.009680156954041 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MTT változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, -0.67% az elmúlt 24 órában, és -12.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metti Token (MTT) piaci információk

No.3746

$ 0.00
$ 215.72K
$ 160.65M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

A(z) Metti Token jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 215.72K. A(z) MTT keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 4998730. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 160.65M.

Metti Token (MTT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Metti Token mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.22-0.67%
30 nap$ -25.33-44.09%
60 nap$ -15.6-32.69%
90 nap$ -32.87-50.57%
Metti Token árváltozása ma

A mai napon a(z) MTT ára $ -0.22 (-0.67%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Metti Token 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -25.33 (-44.09%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Metti Token 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MTT ára $ -15.6 (-32.69%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Metti Token 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -32.87 (-50.57%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Metti Token (MTT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Metti Token árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Metti Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MTT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Metti Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Metti Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Metti Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Metti Token (MTT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Metti Token (MTT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Metti Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Metti Token árelőrejelzését most!

Metti Token (MTT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Metti Token (MTT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MTT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Metti Token (MTT)

A következőt szeretnél vásárolni: Metti Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Metti Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MTT helyi valutákra

1 Metti Token(MTT) - VND
845,500.95
1 Metti Token(MTT) - AUD
A$48.8376
1 Metti Token(MTT) - GBP
24.4188
1 Metti Token(MTT) - EUR
27.6318
1 Metti Token(MTT) - USD
$32.13
1 Metti Token(MTT) - MYR
RM134.6247
1 Metti Token(MTT) - TRY
1,351.3878
1 Metti Token(MTT) - JPY
¥4,948.02
1 Metti Token(MTT) - ARS
ARS$46,565.0451
1 Metti Token(MTT) - RUB
2,599.6383
1 Metti Token(MTT) - INR
2,856.6783
1 Metti Token(MTT) - IDR
Rp535,499.7858
1 Metti Token(MTT) - PHP
1,891.1718
1 Metti Token(MTT) - EGP
￡E.1,520.0703
1 Metti Token(MTT) - BRL
R$172.5381
1 Metti Token(MTT) - CAD
C$44.982
1 Metti Token(MTT) - BDT
3,915.3618
1 Metti Token(MTT) - NGN
46,430.4204
1 Metti Token(MTT) - COP
$124,534.5948
1 Metti Token(MTT) - ZAR
R.557.1342
1 Metti Token(MTT) - UAH
1,342.7127
1 Metti Token(MTT) - TZS
T.Sh.78,749.9874
1 Metti Token(MTT) - VES
Bs7,100.73
1 Metti Token(MTT) - CLP
$30,202.2
1 Metti Token(MTT) - PKR
Rs9,063.2304
1 Metti Token(MTT) - KZT
16,963.9974
1 Metti Token(MTT) - THB
฿1,042.9398
1 Metti Token(MTT) - TWD
NT$988.9614
1 Metti Token(MTT) - AED
د.إ117.9171
1 Metti Token(MTT) - CHF
Fr25.704
1 Metti Token(MTT) - HKD
HK$249.6501
1 Metti Token(MTT) - AMD
֏12,263.0571
1 Metti Token(MTT) - MAD
.د.م296.8812
1 Metti Token(MTT) - MXN
$596.3328
1 Metti Token(MTT) - SAR
ريال120.1662
1 Metti Token(MTT) - ETB
Br4,936.7745
1 Metti Token(MTT) - KES
KSh4,139.3079
1 Metti Token(MTT) - JOD
د.أ22.78017
1 Metti Token(MTT) - PLN
118.5597
1 Metti Token(MTT) - RON
лв141.6933
1 Metti Token(MTT) - SEK
kr305.235
1 Metti Token(MTT) - BGN
лв54.2997
1 Metti Token(MTT) - HUF
Ft10,814.3154
1 Metti Token(MTT) - CZK
678.5856
1 Metti Token(MTT) - KWD
د.ك9.83178
1 Metti Token(MTT) - ILS
104.4225
1 Metti Token(MTT) - BOB
Bs221.3757
1 Metti Token(MTT) - AZN
54.621
1 Metti Token(MTT) - TJS
SM294.9534
1 Metti Token(MTT) - GEL
87.0723
1 Metti Token(MTT) - AOA
Kz29,396.0583
1 Metti Token(MTT) - BHD
.د.ب12.04875
1 Metti Token(MTT) - BMD
$32.13
1 Metti Token(MTT) - DKK
kr208.2024
1 Metti Token(MTT) - HNL
L842.7699
1 Metti Token(MTT) - MUR
1,469.6262
1 Metti Token(MTT) - NAD
$555.5277
1 Metti Token(MTT) - NOK
kr325.1556
1 Metti Token(MTT) - NZD
$55.9062
1 Metti Token(MTT) - PAB
B/.32.13
1 Metti Token(MTT) - PGK
K134.946
1 Metti Token(MTT) - QAR
ر.ق116.6319
1 Metti Token(MTT) - RSD
дин.3,249.9495
1 Metti Token(MTT) - UZS
soʻm387,108.3447
1 Metti Token(MTT) - ALL
L2,682.5337
1 Metti Token(MTT) - ANG
ƒ57.5127
1 Metti Token(MTT) - AWG
ƒ57.5127
1 Metti Token(MTT) - BBD
$64.26
1 Metti Token(MTT) - BAM
KM53.9784
1 Metti Token(MTT) - BIF
Fr94,205.16
1 Metti Token(MTT) - BND
$41.4477
1 Metti Token(MTT) - BSD
$32.13
1 Metti Token(MTT) - JMD
$5,142.4065
1 Metti Token(MTT) - KHR
128,520
1 Metti Token(MTT) - KMF
Fr13,687.38
1 Metti Token(MTT) - LAK
698,478.2469
1 Metti Token(MTT) - LKR
රු9,754.0254
1 Metti Token(MTT) - MDL
L544.9248
1 Metti Token(MTT) - MGA
Ar144,080.559
1 Metti Token(MTT) - MOP
P256.3974
1 Metti Token(MTT) - MVR
491.589
1 Metti Token(MTT) - MWK
MK55,588.113
1 Metti Token(MTT) - MZN
MT2,053.107
1 Metti Token(MTT) - NPR
रु4,544.4672
1 Metti Token(MTT) - PYG
226,259.46
1 Metti Token(MTT) - RWF
Fr46,556.37
1 Metti Token(MTT) - SBD
$264.4299
1 Metti Token(MTT) - SCR
463.9572
1 Metti Token(MTT) - SRD
$1,237.005
1 Metti Token(MTT) - SVC
$280.1736
1 Metti Token(MTT) - SZL
L555.2064
1 Metti Token(MTT) - TMT
m112.455
1 Metti Token(MTT) - TND
د.ت94.4622
1 Metti Token(MTT) - TTD
$216.8775
1 Metti Token(MTT) - UGX
Sh111,555.36
1 Metti Token(MTT) - XAF
Fr18,281.97
1 Metti Token(MTT) - XCD
$86.751
1 Metti Token(MTT) - XOF
Fr18,281.97
1 Metti Token(MTT) - XPF
Fr3,309.39
1 Metti Token(MTT) - BWP
P430.2207
1 Metti Token(MTT) - BZD
$64.26
1 Metti Token(MTT) - CVE
$3,061.0251
1 Metti Token(MTT) - DJF
Fr5,687.01
1 Metti Token(MTT) - DOP
$2,058.5691
1 Metti Token(MTT) - DZD
د.ج4,162.4415
1 Metti Token(MTT) - FJD
$73.5777
1 Metti Token(MTT) - GNF
Fr279,370.35
1 Metti Token(MTT) - GTQ
Q245.4732
1 Metti Token(MTT) - GYD
$6,703.2819
1 Metti Token(MTT) - ISK
kr4,016.25

Metti Token Forrás

A(z) Metti Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Metti Token Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Metti Token

Mennyit ér ma a(z) Metti Token (MTT)?
A(z) élő MTT ár a(z) USD esetében 32.13 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MTT ára a(z) USD esetében?
A(z) MTT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 32.13. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Metti Token piaci plafonja?
A(z) MTT piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MTT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MTT keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) MTT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MTT mindenkori legmagasabb ára 159.13148291639322 USD.
Mi volt a(z) MTT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MTT mindenkori legalacsonyabb ára 3.009680156954041 USD.
Mekkora a(z) MTT kereskedési volumene?
A(z) MTT élő 24 órás kereskedési volumene $ 215.72K USD.
A(z) MTT ára emelkedni fog idén?
A(z) MTT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MTT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Metti Token (MTT) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

