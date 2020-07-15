Meter Governance (MTRG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Meter Governance (MTRG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Meter Governance (MTRG) tokennel kapcsolatos információk Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Hivatalos webhely: https://www.meter.io/ Fehér könyv: https://docs.meter.io/#introduction Block Explorer: https://scan.meter.io/ Vásárolj most MTRG tokent!

Meter Governance (MTRG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Meter Governance (MTRG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Teljes tokenszám: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Minden idők csúcspontja: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Minden idők mélypontja: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Jelenlegi ár: $ 0.11019 $ 0.11019 $ 0.11019 További tudnivalók a(z) Meter Governance (MTRG) áráról

Meter Governance (MTRG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Meter Governance (MTRG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MTRG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MTRG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MTRG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MTRG token élő árfolyamát!

A(z) MTRG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Meter Governance (MTRG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MTRG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MTRG tokent a MEXC-n!

Meter Governance (MTRG) árelőzményei A felhasználók a(z) MTRG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MTRG árelőzményeivel!

MTRG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MTRG kapcsán? MTRG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MTRG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

