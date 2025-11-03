MicroStrategy Ár előzmények

MicroStrategy (MSTRON) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 272.75$ 274.43$ 269.82$ 270.918.19
2025-11-02$ 271.82$ 281.64$ 271.21$ 272.75208.85
2025-11-01$ 270.52$ 282.92$ 264.03$ 271.82240.43
2025-10-31$ 269.2$ 277.53$ 263.43$ 270.52256.96
2025-10-30$ 275.95$ 279.27$ 252.54$ 269.2247.38
2025-10-29$ 286.01$ 287.57$ 274.28$ 275.95215.25
2025-10-28$ 294.49$ 296.88$ 282.88$ 286.01209.27
2025-10-27$ 291.77$ 303.25$ 291.77$ 294.49196.67
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény MicroStrategy adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat MicroStrategy használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

MicroStrategy élő ár

$ 270.9

A(z) MicroStrategy kriptovalutával jelenleg 270.9 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további MSTRON adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) MicroStrategy élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) MicroStrategy lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:07:46 (UTC+8)

MEXC MicroStrategy források

Tudnivalók a(z) MicroStrategy (MSTRON) árelőzményeiről

MicroStrategy Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) MicroStrategy ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy MicroStrategy a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) MicroStrategy áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

MicroStrategy Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A MicroStrategy előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az MicroStrategy előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az MicroStrategy előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az MicroStrategy ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes MicroStrategy előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a MicroStrategy befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) MicroStrategy ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A MicroStrategy kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a MicroStrategy kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) MicroStrategy előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

