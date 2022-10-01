MSQUARE (MSQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MSQUARE (MSQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MSQUARE (MSQ) tokennel kapcsolatos információk MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Hivatalos webhely: https://globalmsq.com Fehér könyv: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Vásárolj most MSQ tokent!

MSQUARE (MSQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MSQUARE (MSQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 69.01M $ 69.01M $ 69.01M Teljes tokenszám: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 298.58M $ 298.58M $ 298.58M Minden idők csúcspontja: $ 60 $ 60 $ 60 Minden idők mélypontja: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Jelenlegi ár: $ 11.521 $ 11.521 $ 11.521 További tudnivalók a(z) MSQUARE (MSQ) áráról

MSQUARE (MSQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MSQUARE (MSQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MSQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MSQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MSQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MSQ token élő árfolyamát!

A(z) MSQ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MSQUARE (MSQ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MSQ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MSQ tokent a MEXC-n!

MSQUARE (MSQ) árelőzményei A felhasználók a(z) MSQ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MSQ árelőzményeivel!

MSQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MSQ kapcsán? MSQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MSQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

