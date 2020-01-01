CoinMusme (MSM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CoinMusme (MSM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CoinMusme (MSM) tokennel kapcsolatos információk Musme Coin forms the foundation of CoinMusme - a name that translates to 'Coin Girls' or 'CoinWaifu' in English. This anime-inspired blockchain game, emerging from Japan, puts a unique spin on cryptocurrency characters. CoinMusme brings popular tokens like Ethereum, Dogecoin, and Matic to life as interactive idol characters, aiming to breathe fresh excitement into the Play to Earn gaming experience. Hivatalos webhely: https://coinmusme.com/en/ Fehér könyv: https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce Vásárolj most MSM tokent!

CoinMusme (MSM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CoinMusme (MSM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.067848 $ 0.067848 $ 0.067848 Minden idők mélypontja: $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 Jelenlegi ár: $ 0.003752 $ 0.003752 $ 0.003752 További tudnivalók a(z) CoinMusme (MSM) áráról

CoinMusme (MSM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CoinMusme (MSM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MSM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MSM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MSM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MSM token élő árfolyamát!

A(z) MSM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CoinMusme (MSM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MSM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MSM tokent a MEXC-n!

CoinMusme (MSM) árelőzményei A felhasználók a(z) MSM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MSM árelőzményeivel!

MSM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MSM kapcsán? MSM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MSM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

