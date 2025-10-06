TőzsdeDEX+
A(z) élő Microsoft ár ma 519.16 USD. Kövesd nyomon a(z) MSFTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSFTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSFTON

MSFTON árinformációk

Mi a(z) MSFTON

MSFTON hivatalos webhely

MSFTON tokenomikai adatai

MSFTON árelőrejelzés

MSFTON előzmények

MSFTON Vásárlási útmutató

MSFTON-fiat valutaváltó

MSFTON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Microsoft Logó

Microsoft árfolyam(MSFTON)

1 MSFTON-USD élő ár:

$519.24
+0.40%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:35 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 516.87
24h alacsony
$ 521.16
24h magas

$ 516.87
$ 521.16
$ 554.1140723930895
$ 492.8458515171225
+0.34%

+0.40%

-1.44%

-1.44%

Microsoft (MSFTON) valós idejű ár: $ 519.16. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSFTON legalacsonyabb ára $ 516.87, legmagasabb ára pedig $ 521.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSFTON valaha volt legmagasabb ára $ 554.1140723930895, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 492.8458515171225 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSFTON változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, +0.40% az elmúlt 24 órában, és -1.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Microsoft (MSFTON) piaci információk

No.1736

$ 2.49M
$ 55.34K
$ 2.49M
4.81K
4,805.72162626
ETH

A(z) Microsoft jelenlegi piaci plafonja $ 2.49M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.34K. A(z) MSFTON keringésben lévő tokenszáma 4.81K, és a teljes tokenszám 4805.72162626. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.49M.

Microsoft (MSFTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Microsoft mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.0687+0.40%
30 nap$ +2.56+0.49%
60 nap$ +69.16+15.36%
90 nap$ +69.16+15.36%
Microsoft árváltozása ma

A mai napon a(z) MSFTON ára $ +2.0687 (+0.40%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Microsoft 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +2.56 (+0.49%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Microsoft 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MSFTON ára $ +69.16 (+15.36%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Microsoft 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +69.16 (+15.36%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Microsoft (MSFTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Microsoft árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Microsoft befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MSFTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Microsoft a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Microsoft vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Microsoft árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Microsoft (MSFTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Microsoft (MSFTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Microsoft rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Microsoft árelőrejelzését most!

Microsoft (MSFTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Microsoft (MSFTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSFTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Microsoft (MSFTON)

A következőt szeretnél vásárolni: Microsoft? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Microsoft eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MSFTON helyi valutákra

Microsoft Forrás

A(z) Microsoft alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Microsoft Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Microsoft

Mennyit ér ma a(z) Microsoft (MSFTON)?
A(z) élő MSFTON ár a(z) USD esetében 519.16 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSFTON ára a(z) USD esetében?
A(z) MSFTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 519.16. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Microsoft piaci plafonja?
A(z) MSFTON piaci plafonja $ 2.49M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSFTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSFTON keringésben lévő tokenszáma 4.81K USD.
Mi volt a(z) MSFTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSFTON mindenkori legmagasabb ára 554.1140723930895 USD.
Mi volt a(z) MSFTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSFTON mindenkori legalacsonyabb ára 492.8458515171225 USD.
Mekkora a(z) MSFTON kereskedési volumene?
A(z) MSFTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.34K USD.
A(z) MSFTON ára emelkedni fog idén?
A(z) MSFTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSFTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:35 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MSFTON-USD kalkulátor

Összeg

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 519.16 USD

MSFTON kereskedés

MSFTON/USDT
$519.24
$519.24$519.24
+0.41%

