MrMint (MRMINT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MrMint (MRMINT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MrMint (MRMINT) tokennel kapcsolatos információk Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Hivatalos webhely: https://mrmint.io/ Fehér könyv: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Vásárolj most MRMINT tokent!

MrMint (MRMINT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MrMint (MRMINT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Minden idők csúcspontja: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Jelenlegi ár: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 További tudnivalók a(z) MrMint (MRMINT) áráról

MrMint (MRMINT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MrMint (MRMINT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MRMINT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MRMINT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MRMINT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MRMINT token élő árfolyamát!

A(z) MRMINT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MrMint (MRMINT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MRMINT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MRMINT tokent a MEXC-n!

MrMint (MRMINT) árelőzményei A felhasználók a(z) MRMINT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MRMINT árelőzményeivel!

MRMINT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MRMINT kapcsán? MRMINT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MRMINT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

