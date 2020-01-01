Moonriver (MOVR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moonriver (MOVR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moonriver (MOVR) tokennel kapcsolatos információk Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Hivatalos webhely: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Fehér könyv: https://docs.moonbeam.network/ Block Explorer: https://moonriver.moonscan.io/ Vásárolj most MOVR tokent!

Moonriver (MOVR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moonriver (MOVR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.48M Teljes tokenszám: $ 12.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 69.42M Minden idők csúcspontja: $ 635 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 5.747 További tudnivalók a(z) Moonriver (MOVR) áráról

Moonriver (MOVR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moonriver (MOVR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOVR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOVR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOVR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOVR token élő árfolyamát!

A(z) MOVR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Moonriver (MOVR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MOVR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MOVR tokent a MEXC-n!

Moonriver (MOVR) árelőzményei A felhasználók a(z) MOVR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MOVR árelőzményeivel!

MOVR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOVR kapcsán? MOVR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOVR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

