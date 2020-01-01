Morra Games (MORRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Morra Games (MORRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Morra Games (MORRA) tokennel kapcsolatos információk $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Hivatalos webhely: https://morragames.com Fehér könyv: https://docs.morragames.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Vásárolj most MORRA tokent!

Morra Games (MORRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Morra Games (MORRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 697.99K $ 697.99K $ 697.99K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 414.24M $ 414.24M $ 414.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 842.50K $ 842.50K $ 842.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Minden idők mélypontja: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Jelenlegi ár: $ 0.001685 $ 0.001685 $ 0.001685 További tudnivalók a(z) Morra Games (MORRA) áráról

Morra Games (MORRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Morra Games (MORRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MORRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MORRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MORRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MORRA token élő árfolyamát!

A(z) MORRA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Morra Games (MORRA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MORRA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MORRA tokent a MEXC-n!

Morra Games (MORRA) árelőzményei A felhasználók a(z) MORRA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MORRA árelőzményeivel!

MORRA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MORRA kapcsán? MORRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MORRA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

