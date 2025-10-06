TőzsdeDEX+
A(z) élő MORI COIN ár ma 0.02876 USD. Kövesd nyomon a(z) MORI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MORI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

MORI COIN Logó

MORI COIN árfolyam(MORI)

$0.02874
+0.06%1D
USD
MORI COIN (MORI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:20 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) árinformáció (USD)

$ 0.02797
$ 0.0297
$ 0.02797
$ 0.0297
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
MORI COIN (MORI) valós idejű ár: $ 0.02876. Az elmúlt 24 órában, a(z)MORI legalacsonyabb ára $ 0.02797, legmagasabb ára pedig $ 0.0297 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MORI valaha volt legmagasabb ára $ 0.20062000753120068, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02241657164171012 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MORI változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -21.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MORI COIN (MORI) piaci információk

$ 23.01M
$ 69.95K
$ 28.76M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

A(z) MORI COIN jelenlegi piaci plafonja $ 23.01M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 69.95K. A(z) MORI keringésben lévő tokenszáma 800.01M, és a teljes tokenszám 999998186. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.76M.

MORI COIN (MORI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MORI COIN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000172+0.06%
30 nap$ -0.01226-29.89%
60 nap$ -0.0098-25.42%
90 nap$ -0.05006-63.52%
MORI COIN árváltozása ma

A mai napon a(z) MORI ára $ +0.0000172 (+0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MORI COIN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01226 (-29.89%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MORI COIN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MORI ára $ -0.0098 (-25.42%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MORI COIN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.05006 (-63.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MORI COIN (MORI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MORI COIN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MORI COIN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MORI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MORI COIN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MORI COIN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MORI COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MORI COIN (MORI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MORI COIN (MORI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MORI COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MORI COIN árelőrejelzését most!

MORI COIN (MORI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MORI COIN (MORI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MORI token kapcsán!

Hogyan vásárolj MORI COIN (MORI)

A következőt szeretnél vásárolni: MORI COIN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MORI COIN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MORI helyi valutákra

MORI COIN Forrás

A(z) MORI COIN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos MORI COIN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MORI COIN

Mennyit ér ma a(z) MORI COIN (MORI)?
A(z) élő MORI ár a(z) USD esetében 0.02876 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MORI ára a(z) USD esetében?
A(z) MORI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02876. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MORI COIN piaci plafonja?
A(z) MORI piaci plafonja $ 23.01M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MORI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MORI keringésben lévő tokenszáma 800.01M USD.
Mi volt a(z) MORI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MORI mindenkori legmagasabb ára 0.20062000753120068 USD.
Mi volt a(z) MORI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MORI mindenkori legalacsonyabb ára 0.02241657164171012 USD.
Mekkora a(z) MORI kereskedési volumene?
A(z) MORI élő 24 órás kereskedési volumene $ 69.95K USD.
A(z) MORI ára emelkedni fog idén?
A(z) MORI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MORI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:20 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

