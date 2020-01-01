Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moo Deng (MOODENG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moo Deng (MOODENG) tokennel kapcsolatos információk Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Hivatalos webhely: https://www.moodengsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY Vásárolj most MOODENG tokent!

Moo Deng (MOODENG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moo Deng (MOODENG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 130.28M $ 130.28M $ 130.28M Teljes tokenszám: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 130.28M $ 130.28M $ 130.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Minden idők mélypontja: $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 Jelenlegi ár: $ 0.1316 $ 0.1316 $ 0.1316 További tudnivalók a(z) Moo Deng (MOODENG) áráról

A(z) Moo Deng (MOODENG) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) MOODENG tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Issuance Mechanism Blockchain : Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.

: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin. Launch : The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.

: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana. Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch. Allocation Mechanism Community and Rewards : A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.

: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations. Charity : Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.

: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo. No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins. Usage and Incentive Mechanism Speculation and Trading : The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.

: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation. Community Engagement : The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.

: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation. Charitable Incentive : A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.

: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation. No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period. Summary Table Mechanism Details Issuance Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed Allocation Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation Usage/Incentive Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield Locking None; tokens are freely tradable Unlocking Time Immediate; no vesting or lockup Additional Context and Implications Volatility : As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.

: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading. Liquidity Risks : Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.

: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector. No Intrinsic Utility : The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.

: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees. Charity and Social Impact : The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.

: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors. Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability. In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.

Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOODENG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOODENG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOODENG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOODENG token élő árfolyamát!

Moo Deng (MOODENG) árelőzményei A felhasználók a(z) MOODENG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MOODENG árelőzményeivel!

