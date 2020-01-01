Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatai
Moo Deng (MOODENG) tokennel kapcsolatos információk
Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.
Moo Deng (MOODENG) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moo Deng (MOODENG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Moo Deng (MOODENG) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) MOODENG tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Issuance Mechanism
- Blockchain: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.
- Launch: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.
- Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch.
Allocation Mechanism
- Community and Rewards: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.
- Charity: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.
- No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation and Trading: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.
- Community Engagement: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.
- Charitable Incentive: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.
- No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed
|Allocation
|Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation
|Usage/Incentive
|Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield
|Locking
|None; tokens are freely tradable
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or lockup
Additional Context and Implications
- Volatility: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.
- Liquidity Risks: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.
- No Intrinsic Utility: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.
- Charity and Social Impact: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.
- Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability.
In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.
Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Moo Deng (MOODENG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOODENG tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MOODENG token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MOODENG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOODENG token élő árfolyamát!
Moo Deng (MOODENG) árelőzményei
A felhasználók a(z) MOODENG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
MOODENG árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOODENG kapcsán? MOODENG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
