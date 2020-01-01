Mocaverse (MOCA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mocaverse (MOCA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mocaverse (MOCA) tokennel kapcsolatos információk $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Hivatalos webhely: https://moca.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Vásárolj most MOCA tokent!

Mocaverse (MOCA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mocaverse (MOCA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 242.41M $ 242.41M $ 242.41M Teljes tokenszám: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 594.40M $ 594.40M $ 594.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Minden idők mélypontja: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Jelenlegi ár: $ 0.06687 $ 0.06687 $ 0.06687 További tudnivalók a(z) Mocaverse (MOCA) áráról

Mocaverse (MOCA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mocaverse (MOCA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOCA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOCA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOCA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOCA token élő árfolyamát!

A(z) MOCA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mocaverse (MOCA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MOCA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MOCA tokent a MEXC-n!

Mocaverse (MOCA) árelőzményei A felhasználók a(z) MOCA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MOCA árelőzményeivel!

MOCA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOCA kapcsán? MOCA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOCA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

