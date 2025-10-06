TőzsdeDEX+
A(z) élő Minutes Networ ár ma 0.154 USD. Kövesd nyomon a(z) MNTX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNTX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MNTX

MNTX árinformációk

Mi a(z) MNTX

MNTX fehér könyv

MNTX hivatalos webhely

MNTX tokenomikai adatai

MNTX árelőrejelzés

MNTX előzmények

MNTX Vásárlási útmutató

MNTX-fiat valutaváltó

MNTX spot

Minutes Networ Logó

Minutes Networ árfolyam(MNTX)

1 MNTX-USD élő ár:

$0.154
$0.154
+2.52%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:45 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1502
$ 0.1502
24h alacsony
$ 0.1601
$ 0.1601
24h magas

$ 0.1502
$ 0.1502

$ 0.1601
$ 0.1601

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672

0.00%

+2.52%

-22.89%

-22.89%

Minutes Networ (MNTX) valós idejű ár: $ 0.154. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNTX legalacsonyabb ára $ 0.1502, legmagasabb ára pedig $ 0.1601 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNTX valaha volt legmagasabb ára $ 0.5035847309180984, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.12356632139260672 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNTX változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +2.52% az elmúlt 24 órában, és -22.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Minutes Networ (MNTX) piaci információk

No.1051

$ 11.96M
$ 11.96M

$ 4.36K
$ 4.36K

$ 77.00M
$ 77.00M

77.67M
77.67M

500,000,000
500,000,000

79,743,075.02592564
79,743,075.02592564

15.53%

ETH

A(z) Minutes Networ jelenlegi piaci plafonja $ 11.96M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 4.36K. A(z) MNTX keringésben lévő tokenszáma 77.67M, és a teljes tokenszám 79743075.02592564. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.00M.

Minutes Networ (MNTX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Minutes Networ mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.003785+2.52%
30 nap$ -0.066-30.00%
60 nap$ -0.1633-51.47%
90 nap$ -0.2215-58.99%
Minutes Networ árváltozása ma

A mai napon a(z) MNTX ára $ +0.003785 (+2.52%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Minutes Networ 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.066 (-30.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Minutes Networ 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MNTX ára $ -0.1633 (-51.47%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Minutes Networ 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.2215 (-58.99%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Minutes Networ (MNTX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Minutes Networ árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Minutes Networ befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MNTX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Minutes Networ a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Minutes Networ vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Minutes Networ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Minutes Networ (MNTX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Minutes Networ (MNTX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Minutes Networ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Minutes Networ árelőrejelzését most!

Minutes Networ (MNTX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Minutes Networ (MNTX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MNTX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Minutes Networ (MNTX)

A következőt szeretnél vásárolni: Minutes Networ? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Minutes Networ eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MNTX helyi valutákra

1 Minutes Networ(MNTX) - VND
4,052.51
1 Minutes Networ(MNTX) - AUD
A$0.23408
1 Minutes Networ(MNTX) - GBP
0.11704
1 Minutes Networ(MNTX) - EUR
0.13244
1 Minutes Networ(MNTX) - USD
$0.154
1 Minutes Networ(MNTX) - MYR
RM0.64526
1 Minutes Networ(MNTX) - TRY
6.47724
1 Minutes Networ(MNTX) - JPY
¥23.716
1 Minutes Networ(MNTX) - ARS
ARS$223.18758
1 Minutes Networ(MNTX) - RUB
12.46014
1 Minutes Networ(MNTX) - INR
13.69214
1 Minutes Networ(MNTX) - IDR
Rp2,566.66564
1 Minutes Networ(MNTX) - PHP
9.06444
1 Minutes Networ(MNTX) - EGP
￡E.7.28574
1 Minutes Networ(MNTX) - BRL
R$0.82698
1 Minutes Networ(MNTX) - CAD
C$0.2156
1 Minutes Networ(MNTX) - BDT
18.76644
1 Minutes Networ(MNTX) - NGN
222.54232
1 Minutes Networ(MNTX) - COP
$596.89784
1 Minutes Networ(MNTX) - ZAR
R.2.67036
1 Minutes Networ(MNTX) - UAH
6.43566
1 Minutes Networ(MNTX) - TZS
T.Sh.377.45092
1 Minutes Networ(MNTX) - VES
Bs34.034
1 Minutes Networ(MNTX) - CLP
$144.76
1 Minutes Networ(MNTX) - PKR
Rs43.44032
1 Minutes Networ(MNTX) - KZT
81.30892
1 Minutes Networ(MNTX) - THB
฿4.99884
1 Minutes Networ(MNTX) - TWD
NT$4.74012
1 Minutes Networ(MNTX) - AED
د.إ0.56518
1 Minutes Networ(MNTX) - CHF
Fr0.1232
1 Minutes Networ(MNTX) - HKD
HK$1.19658
1 Minutes Networ(MNTX) - AMD
֏58.77718
1 Minutes Networ(MNTX) - MAD
.د.م1.42296
1 Minutes Networ(MNTX) - MXN
$2.85824
1 Minutes Networ(MNTX) - SAR
ريال0.57596
1 Minutes Networ(MNTX) - ETB
Br23.6621
1 Minutes Networ(MNTX) - KES
KSh19.83982
1 Minutes Networ(MNTX) - JOD
د.أ0.109186
1 Minutes Networ(MNTX) - PLN
0.56826
1 Minutes Networ(MNTX) - RON
лв0.67914
1 Minutes Networ(MNTX) - SEK
kr1.463
1 Minutes Networ(MNTX) - BGN
лв0.26026
1 Minutes Networ(MNTX) - HUF
Ft51.83332
1 Minutes Networ(MNTX) - CZK
3.25248
1 Minutes Networ(MNTX) - KWD
د.ك0.047124
1 Minutes Networ(MNTX) - ILS
0.5005
1 Minutes Networ(MNTX) - BOB
Bs1.06106
1 Minutes Networ(MNTX) - AZN
0.2618
1 Minutes Networ(MNTX) - TJS
SM1.41372
1 Minutes Networ(MNTX) - GEL
0.41734
1 Minutes Networ(MNTX) - AOA
Kz140.89614
1 Minutes Networ(MNTX) - BHD
.د.ب0.05775
1 Minutes Networ(MNTX) - BMD
$0.154
1 Minutes Networ(MNTX) - DKK
kr0.99792
1 Minutes Networ(MNTX) - HNL
L4.03942
1 Minutes Networ(MNTX) - MUR
7.04396
1 Minutes Networ(MNTX) - NAD
$2.66266
1 Minutes Networ(MNTX) - NOK
kr1.55848
1 Minutes Networ(MNTX) - NZD
$0.26796
1 Minutes Networ(MNTX) - PAB
B/.0.154
1 Minutes Networ(MNTX) - PGK
K0.6468
1 Minutes Networ(MNTX) - QAR
ر.ق0.55902
1 Minutes Networ(MNTX) - RSD
дин.15.5771
1 Minutes Networ(MNTX) - UZS
soʻm1,855.42126
1 Minutes Networ(MNTX) - ALL
L12.85746
1 Minutes Networ(MNTX) - ANG
ƒ0.27566
1 Minutes Networ(MNTX) - AWG
ƒ0.27566
1 Minutes Networ(MNTX) - BBD
$0.308
1 Minutes Networ(MNTX) - BAM
KM0.25872
1 Minutes Networ(MNTX) - BIF
Fr451.528
1 Minutes Networ(MNTX) - BND
$0.19866
1 Minutes Networ(MNTX) - BSD
$0.154
1 Minutes Networ(MNTX) - JMD
$24.6477
1 Minutes Networ(MNTX) - KHR
616
1 Minutes Networ(MNTX) - KMF
Fr65.604
1 Minutes Networ(MNTX) - LAK
3,347.82602
1 Minutes Networ(MNTX) - LKR
රු46.75132
1 Minutes Networ(MNTX) - MDL
L2.61184
1 Minutes Networ(MNTX) - MGA
Ar690.5822
1 Minutes Networ(MNTX) - MOP
P1.22892
1 Minutes Networ(MNTX) - MVR
2.3562
1 Minutes Networ(MNTX) - MWK
MK266.4354
1 Minutes Networ(MNTX) - MZN
MT9.8406
1 Minutes Networ(MNTX) - NPR
रु21.78176
1 Minutes Networ(MNTX) - PYG
1,084.468
1 Minutes Networ(MNTX) - RWF
Fr223.146
1 Minutes Networ(MNTX) - SBD
$1.26742
1 Minutes Networ(MNTX) - SCR
2.22376
1 Minutes Networ(MNTX) - SRD
$5.929
1 Minutes Networ(MNTX) - SVC
$1.34288
1 Minutes Networ(MNTX) - SZL
L2.66112
1 Minutes Networ(MNTX) - TMT
m0.539
1 Minutes Networ(MNTX) - TND
د.ت0.45276
1 Minutes Networ(MNTX) - TTD
$1.0395
1 Minutes Networ(MNTX) - UGX
Sh534.688
1 Minutes Networ(MNTX) - XAF
Fr87.626
1 Minutes Networ(MNTX) - XCD
$0.4158
1 Minutes Networ(MNTX) - XOF
Fr87.626
1 Minutes Networ(MNTX) - XPF
Fr15.862
1 Minutes Networ(MNTX) - BWP
P2.06206
1 Minutes Networ(MNTX) - BZD
$0.308
1 Minutes Networ(MNTX) - CVE
$14.67158
1 Minutes Networ(MNTX) - DJF
Fr27.258
1 Minutes Networ(MNTX) - DOP
$9.86678
1 Minutes Networ(MNTX) - DZD
د.ج19.9507
1 Minutes Networ(MNTX) - FJD
$0.35266
1 Minutes Networ(MNTX) - GNF
Fr1,339.03
1 Minutes Networ(MNTX) - GTQ
Q1.17656
1 Minutes Networ(MNTX) - GYD
$32.12902
1 Minutes Networ(MNTX) - ISK
kr19.25

Minutes Networ Forrás

A(z) Minutes Networ alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Minutes Networ Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Minutes Networ

Mennyit ér ma a(z) Minutes Networ (MNTX)?
A(z) élő MNTX ár a(z) USD esetében 0.154 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MNTX ára a(z) USD esetében?
A(z) MNTX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.154. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Minutes Networ piaci plafonja?
A(z) MNTX piaci plafonja $ 11.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MNTX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MNTX keringésben lévő tokenszáma 77.67M USD.
Mi volt a(z) MNTX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MNTX mindenkori legmagasabb ára 0.5035847309180984 USD.
Mi volt a(z) MNTX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MNTX mindenkori legalacsonyabb ára 0.12356632139260672 USD.
Mekkora a(z) MNTX kereskedési volumene?
A(z) MNTX élő 24 órás kereskedési volumene $ 4.36K USD.
A(z) MNTX ára emelkedni fog idén?
A(z) MNTX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MNTX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:45 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MNTX-USD kalkulátor

Összeg

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.154 USD

MNTX kereskedés

MNTX/USDT
$0.154
$0.154
0.00%

