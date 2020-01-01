Mnemonics (MNEMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mnemonics (MNEMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mnemonics (MNEMO) tokennel kapcsolatos információk Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Hivatalos webhely: https://about.mnemonics-coin.com/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Block Explorer: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Vásárolj most MNEMO tokent!

Mnemonics (MNEMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mnemonics (MNEMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 292.54K $ 292.54K $ 292.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Minden idők mélypontja: $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 Jelenlegi ár: $ 0.000010448 $ 0.000010448 $ 0.000010448 További tudnivalók a(z) Mnemonics (MNEMO) áráról

Mnemonics (MNEMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mnemonics (MNEMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MNEMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MNEMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MNEMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MNEMO token élő árfolyamát!

A(z) MNEMO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mnemonics (MNEMO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MNEMO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MNEMO tokent a MEXC-n!

Mnemonics (MNEMO) árelőzményei A felhasználók a(z) MNEMO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MNEMO árelőzményeivel!

MNEMO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MNEMO kapcsán? MNEMO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MNEMO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

