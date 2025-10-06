Mi a(z) Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators. Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Marinade Finance befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd MNDE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Marinade Finance a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Marinade Finance vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Marinade Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Marinade Finance (MNDE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Marinade Finance (MNDE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Marinade Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Marinade Finance árelőrejelzését most!

Marinade Finance (MNDE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marinade Finance (MNDE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MNDE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Marinade Finance (MNDE)

A következőt szeretnél vásárolni: Marinade Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Marinade Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MNDE helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Marinade Finance Forrás

A(z) Marinade Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Marinade Finance Mennyit ér ma a(z) Marinade Finance (MNDE)? A(z) élő MNDE ár a(z) USD esetében 0.1057 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) MNDE ára a(z) USD esetében? $ 0.1057 . Keresd fel a A(z) MNDE jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Marinade Finance piaci plafonja? A(z) MNDE piaci plafonja $ 0.00 USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) MNDE keringésben lévő tokenszáma? A(z) MNDE keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD . Mi volt a(z) MNDE mindenkori legmagasabb ára? A(z) MNDE mindenkori legmagasabb ára 0.6674570026607753 USD . Mi volt a(z) MNDE mindenkori legmagasabb ár? A(z) MNDE mindenkori legalacsonyabb ára 0.028223705314342616 USD . Mekkora a(z) MNDE kereskedési volumene? A(z) MNDE élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.98K USD . A(z) MNDE ára emelkedni fog idén? A(z) MNDE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MNDE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Marinade Finance (MNDE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik