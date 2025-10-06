TőzsdeDEX+
A(z) élő Marinade Finance ár ma 0.1057 USD. Kövesd nyomon a(z) MNDE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNDE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Marinade Finance ár ma 0.1057 USD. Kövesd nyomon a(z) MNDE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNDE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MNDE

MNDE árinformációk

Mi a(z) MNDE

MNDE fehér könyv

MNDE hivatalos webhely

MNDE tokenomikai adatai

MNDE árelőrejelzés

MNDE előzmények

MNDE Vásárlási útmutató

MNDE-fiat valutaváltó

MNDE spot

MNDE USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Marinade Finance Logó

Marinade Finance árfolyam(MNDE)

1 MNDE-USD élő ár:

$0.1059
$0.1059$0.1059
-2.30%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:38 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1052
$ 0.1052$ 0.1052
24h alacsony
$ 0.1097
$ 0.1097$ 0.1097
24h magas

$ 0.1052
$ 0.1052$ 0.1052

$ 0.1097
$ 0.1097$ 0.1097

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.10%

-2.30%

-7.20%

-7.20%

Marinade Finance (MNDE) valós idejű ár: $ 0.1057. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNDE legalacsonyabb ára $ 0.1052, legmagasabb ára pedig $ 0.1097 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNDE valaha volt legmagasabb ára $ 0.6674570026607753, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.028223705314342616 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNDE változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, -2.30% az elmúlt 24 órában, és -7.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Marinade Finance (MNDE) piaci információk

No.3797

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.98K
$ 56.98K$ 56.98K

$ 73.99M
$ 73.99M$ 73.99M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

A(z) Marinade Finance jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.98K. A(z) MNDE keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 700000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.99M.

Marinade Finance (MNDE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Marinade Finance mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.002493-2.30%
30 nap$ -0.0362-25.52%
60 nap$ +0.0157+17.44%
90 nap$ +0.0157+17.44%
Marinade Finance árváltozása ma

A mai napon a(z) MNDE ára $ -0.002493 (-2.30%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Marinade Finance 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0362 (-25.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Marinade Finance 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MNDE ára $ +0.0157 (+17.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Marinade Finance 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0157 (+17.44%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Marinade Finance (MNDE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Marinade Finance árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Marinade Finance befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MNDE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Marinade Finance a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Marinade Finance vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Marinade Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Marinade Finance (MNDE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Marinade Finance (MNDE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Marinade Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Marinade Finance árelőrejelzését most!

Marinade Finance (MNDE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marinade Finance (MNDE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MNDE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Marinade Finance (MNDE)

A következőt szeretnél vásárolni: Marinade Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Marinade Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Marinade Finance Forrás

A(z) Marinade Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Marinade Finance Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Marinade Finance

Mennyit ér ma a(z) Marinade Finance (MNDE)?
A(z) élő MNDE ár a(z) USD esetében 0.1057 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MNDE ára a(z) USD esetében?
A(z) MNDE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1057. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Marinade Finance piaci plafonja?
A(z) MNDE piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MNDE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MNDE keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) MNDE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MNDE mindenkori legmagasabb ára 0.6674570026607753 USD.
Mi volt a(z) MNDE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MNDE mindenkori legalacsonyabb ára 0.028223705314342616 USD.
Mekkora a(z) MNDE kereskedési volumene?
A(z) MNDE élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.98K USD.
A(z) MNDE ára emelkedni fog idén?
A(z) MNDE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MNDE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:38 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MNDE-USD kalkulátor

Összeg

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.1057 USD

MNDE kereskedés

MNDE/USDT
$0.1059
$0.1059$0.1059
-2.21%

