A(z) élő MULTIVERSE MONKEY ár ma 0.00362 USD. Kövesd nyomon a(z) MMON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MMON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MMON

MMON árinformációk

Mi a(z) MMON

MMON fehér könyv

MMON hivatalos webhely

MMON tokenomikai adatai

MMON árelőrejelzés

MMON előzmények

MMON Vásárlási útmutató

MMON-fiat valutaváltó

MMON spot

MULTIVERSE MONKEY Logó

MULTIVERSE MONKEY árfolyam(MMON)

1 MMON-USD élő ár:

$0,00362
$0,00362$0,00362
-7,41%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:31 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0,0026
$ 0,0026$ 0,0026
24h alacsony
$ 0,0049
$ 0,0049$ 0,0049
24h magas

$ 0,0026
$ 0,0026$ 0,0026

$ 0,0049
$ 0,0049$ 0,0049

$ 0,042695293829316555
$ 0,042695293829316555$ 0,042695293829316555

$ 0,001606689268571319
$ 0,001606689268571319$ 0,001606689268571319

+4,62%

-7,41%

-55,70%

-55,70%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) valós idejű ár: $ 0,00362. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMON legalacsonyabb ára $ 0,0026, legmagasabb ára pedig $ 0,0049 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMON valaha volt legmagasabb ára $ 0,042695293829316555, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0,001606689268571319 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMON változása a következő volt: +4,62% az elmúlt órában, -7,41% az elmúlt 24 órában, és -55,70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) piaci információk

No.4161

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 53,53K
$ 53,53K$ 53,53K

$ 21,72M
$ 21,72M$ 21,72M

0,00
0,00 0,00

5 999 999 999,5
5 999 999 999,5 5 999 999 999,5

5 999 999 999,5
5 999 999 999,5 5 999 999 999,5

0,00%

ETH

A(z) MULTIVERSE MONKEY jelenlegi piaci plafonja $ 0,00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53,53K. A(z) MMON keringésben lévő tokenszáma 0,00, és a teljes tokenszám 5999999999.5. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21,72M.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MULTIVERSE MONKEY mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0,0002897-7,41%
30 nap$ -0,00783-68,39%
60 nap$ -0,01412-79,60%
90 nap$ -0,01438-79,89%
MULTIVERSE MONKEY árváltozása ma

A mai napon a(z) MMON ára $ -0,0002897 (-7,41%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MULTIVERSE MONKEY 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0,00783 (-68,39%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MULTIVERSE MONKEY 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MMON ára $ -0,01412 (-79,60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MULTIVERSE MONKEY 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0,01438 (-79,89%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MULTIVERSE MONKEY árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MULTIVERSE MONKEY befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MMON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MULTIVERSE MONKEY a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MULTIVERSE MONKEY vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MULTIVERSE MONKEY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MULTIVERSE MONKEY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MULTIVERSE MONKEY árelőrejelzését most!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MMON token kapcsán!

Hogyan vásárolj MULTIVERSE MONKEY (MMON)

A következőt szeretnél vásárolni: MULTIVERSE MONKEY? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MULTIVERSE MONKEY eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MMON helyi valutákra

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - VND
95,2603
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AUD
A$0,0055024
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - GBP
0,0027512
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - EUR
0,0031132
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - USD
$0,00362
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MYR
RM0,0151678
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TRY
0,1522572
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - JPY
¥0,55748
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ARS
ARS$5,2463574
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - RUB
0,2928942
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - INR
0,3218542
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - IDR
Rp60,3333092
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PHP
0,2130732
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - EGP
￡E.0,1712622
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BRL
R$0,0194394
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - CAD
C$0,005068
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BDT
0,4411332
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - NGN
5,2311896
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - COP
$14,0309752
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ZAR
R.0,0627708
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - UAH
0,1512798
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TZS
T.Sh.8,8725476
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - VES
Bs0,80002
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - CLP
$3,4028
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PKR
Rs1,0211296
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - KZT
1,9112876
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - THB
฿0,1175052
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TWD
NT$0,1114236
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AED
د.إ0,0132854
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - CHF
Fr0,002896
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - HKD
HK$0,0281274
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AMD
֏1,3816454
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MAD
.د.م0,0334488
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MXN
$0,0671872
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SAR
ريال0,0135388
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ETB
Br0,556213
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - KES
KSh0,4663646
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - JOD
د.أ0,00256658
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PLN
0,0133578
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - RON
лв0,0159642
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SEK
kr0,03439
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BGN
лв0,0061178
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - HUF
Ft1,2184196
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - CZK
0,0764544
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - KWD
د.ك0,00110772
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ILS
0,011765
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BOB
Bs0,0249418
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AZN
0,006154
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TJS
SM0,0332316
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - GEL
0,0098102
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AOA
Kz3,3119742
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BHD
.د.ب0,0013575
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BMD
$0,00362
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - DKK
kr0,0234576
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - HNL
L0,0949526
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MUR
0,1655788
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - NAD
$0,0625898
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - NOK
kr0,0366344
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - NZD
$0,0062988
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PAB
B/.0,00362
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PGK
K0,015204
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - QAR
ر.ق0,0131406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - RSD
дин.0,366163
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - UZS
soʻm43,6144478
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ALL
L0,3022338
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ANG
ƒ0,0064798
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - AWG
ƒ0,0064798
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BBD
$0,00724
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BAM
KM0,0060816
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BIF
Fr10,61384
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BND
$0,0046698
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BSD
$0,00362
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - JMD
$0,579381
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - KHR
14,48
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - KMF
Fr1,54212
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - LAK
78,6956506
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - LKR
රු1,0989596
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MDL
L0,0613952
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MGA
Ar16,233166
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MOP
P0,0288876
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MVR
0,055386
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MWK
MK6,262962
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - MZN
MT0,231318
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - NPR
रु0,5120128
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - PYG
25,49204
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - RWF
Fr5,24538
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SBD
$0,0297926
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SCR
0,0522728
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SRD
$0,13937
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SVC
$0,0315664
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - SZL
L0,0625536
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TMT
m0,01267
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TND
د.ت0,0106428
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - TTD
$0,024435
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - UGX
Sh12,56864
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - XAF
Fr2,05978
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - XCD
$0,009774
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - XOF
Fr2,05978
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - XPF
Fr0,37286
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BWP
P0,0484718
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - BZD
$0,00724
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - CVE
$0,3448774
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - DJF
Fr0,64074
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - DOP
$0,2319334
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - DZD
د.ج0,468971
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - FJD
$0,0082898
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - GNF
Fr31,4759
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - GTQ
Q0,0276568
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - GYD
$0,7552406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) - ISK
kr0,4525

MULTIVERSE MONKEY Forrás

A(z) MULTIVERSE MONKEY alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos MULTIVERSE MONKEY Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MULTIVERSE MONKEY

Mennyit ér ma a(z) MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
A(z) élő MMON ár a(z) USD esetében 0,00362 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MMON ára a(z) USD esetében?
A(z) MMON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0,00362. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MULTIVERSE MONKEY piaci plafonja?
A(z) MMON piaci plafonja $ 0,00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MMON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MMON keringésben lévő tokenszáma 0,00 USD.
Mi volt a(z) MMON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MMON mindenkori legmagasabb ára 0,042695293829316555 USD.
Mi volt a(z) MMON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MMON mindenkori legalacsonyabb ára 0,001606689268571319 USD.
Mekkora a(z) MMON kereskedési volumene?
A(z) MMON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53,53K USD.
A(z) MMON ára emelkedni fog idén?
A(z) MMON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MMON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:31 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MMON-USD kalkulátor

Összeg

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0,00362 USD

MMON kereskedés

MMON/USDT
$0,00362
$0,00362$0,00362
-7,41%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

