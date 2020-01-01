MemeDisco (MMD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MemeDisco (MMD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MemeDisco (MMD) tokennel kapcsolatos információk MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. Hivatalos webhely: https://disco.zkplay.app/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Vásárolj most MMD tokent!

MemeDisco (MMD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MemeDisco (MMD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.000409 $ 0.000409 $ 0.000409 További tudnivalók a(z) MemeDisco (MMD) áráról

MemeDisco (MMD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MemeDisco (MMD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MMD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MMD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MMD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MMD token élő árfolyamát!

A(z) MMD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MemeDisco (MMD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MMD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MMD tokent a MEXC-n!

MemeDisco (MMD) árelőzményei A felhasználók a(z) MMD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MMD árelőzményeivel!

MMD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MMD kapcsán? MMD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MMD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

