MILC Platform (MLT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MILC Platform (MLT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MILC Platform (MLT) tokennel kapcsolatos információk The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Hivatalos webhely: https://www.milc.global/ Fehér könyv: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Vásárolj most MLT tokent!

MILC Platform (MLT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MILC Platform (MLT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Minden idők csúcspontja: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Minden idők mélypontja: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Jelenlegi ár: $ 0.01486 $ 0.01486 $ 0.01486 További tudnivalók a(z) MILC Platform (MLT) áráról

MILC Platform (MLT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MILC Platform (MLT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MLT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MLT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MLT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MLT token élő árfolyamát!

MILC Platform (MLT) árelőzményei A felhasználók a(z) MLT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MLT árelőzményeivel!

MLT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MLT kapcsán? MLT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MLT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

