A(z) élő MiL.k ár ma 0.09829 USD. Kövesd nyomon a(z) MLK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MLK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MLK

MLK árinformációk

Mi a(z) MLK

MLK fehér könyv

MLK hivatalos webhely

MLK tokenomikai adatai

MLK árelőrejelzés

MLK előzmények

MLK Vásárlási útmutató

MLK-fiat valutaváltó

MLK spot

MiL.k Logó

MiL.k árfolyam(MLK)

1 MLK-USD élő ár:

$0.09829
$0.09829
+1.19%1D
USD
MiL.k (MLK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:08 (UTC+8)

MiL.k (MLK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.09129
$ 0.09129
24h alacsony
$ 0.09916
$ 0.09916
24h magas

$ 0.09129
$ 0.09129

$ 0.09916
$ 0.09916

$ 4.33902357
$ 4.33902357

$ 0.09615703653971593
$ 0.09615703653971593

+0.19%

+1.19%

-7.11%

-7.11%

MiL.k (MLK) valós idejű ár: $ 0.09829. Az elmúlt 24 órában, a(z)MLK legalacsonyabb ára $ 0.09129, legmagasabb ára pedig $ 0.09916 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MLK valaha volt legmagasabb ára $ 4.33902357, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.09615703653971593 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MLK változása a következő volt: +0.19% az elmúlt órában, +1.19% az elmúlt 24 órában, és -7.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MiL.k (MLK) piaci információk

No.501

$ 49.84M
$ 49.84M

$ 54.95K
$ 54.95K

$ 96.94M
$ 96.94M

507.03M
507.03M

986,245,419
986,245,419

986,245,419
986,245,419

51.40%

ARB

A(z) MiL.k jelenlegi piaci plafonja $ 49.84M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.95K. A(z) MLK keringésben lévő tokenszáma 507.03M, és a teljes tokenszám 986245419. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 96.94M.

MiL.k (MLK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MiL.k mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0011559+1.19%
30 nap$ -0.03351-25.43%
60 nap$ -0.04351-30.69%
90 nap$ +0.04829+96.58%
MiL.k árváltozása ma

A mai napon a(z) MLK ára $ +0.0011559 (+1.19%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MiL.k 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.03351 (-25.43%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MiL.k 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MLK ára $ -0.04351 (-30.69%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MiL.k 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04829 (+96.58%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MiL.k (MLK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MiL.k árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MiL.k (MLK)

MiL.k elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MiL.k befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MLK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MiL.k a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MiL.k vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MiL.k árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MiL.k (MLK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MiL.k (MLK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MiL.k rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MiL.k árelőrejelzését most!

MiL.k (MLK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MiL.k (MLK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MLK token kapcsán!

Hogyan vásárolj MiL.k (MLK)

A következőt szeretnél vásárolni: MiL.k? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MiL.k eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MiL.k Forrás

A(z) MiL.k alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos MiL.k Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MiL.k

Mennyit ér ma a(z) MiL.k (MLK)?
A(z) élő MLK ár a(z) USD esetében 0.09829 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MLK ára a(z) USD esetében?
A(z) MLK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.09829. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MiL.k piaci plafonja?
A(z) MLK piaci plafonja $ 49.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MLK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MLK keringésben lévő tokenszáma 507.03M USD.
Mi volt a(z) MLK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MLK mindenkori legmagasabb ára 4.33902357 USD.
Mi volt a(z) MLK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MLK mindenkori legalacsonyabb ára 0.09615703653971593 USD.
Mekkora a(z) MLK kereskedési volumene?
A(z) MLK élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.95K USD.
A(z) MLK ára emelkedni fog idén?
A(z) MLK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MLK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:10:08 (UTC+8)

MiL.k (MLK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

