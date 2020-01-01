My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) My Lovely Planet (MLC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
My Lovely Planet (MLC) tokennel kapcsolatos információk

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Hivatalos webhely:
https://www.mylovelyplanet.org/
Fehér könyv:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

My Lovely Planet (MLC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) My Lovely Planet (MLC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 23.15M
Teljes tokenszám:
$ 230.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 73.24M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 72.68M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.999
Minden idők mélypontja:
$ 0.07323672467418013
Jelenlegi ár:
$ 0.316
My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MLC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MLC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MLC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MLC token élő árfolyamát!

A(z) MLC vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) My Lovely Planet (MLC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MLC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

My Lovely Planet (MLC) árelőzményei

A felhasználók a(z) MLC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

MLC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MLC kapcsán? MLC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.