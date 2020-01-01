My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) My Lovely Planet (MLC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

My Lovely Planet (MLC) tokennel kapcsolatos információk My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Hivatalos webhely: https://www.mylovelyplanet.org/ Fehér könyv: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Vásárolj most MLC tokent!

My Lovely Planet (MLC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) My Lovely Planet (MLC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.15M $ 23.15M $ 23.15M Teljes tokenszám: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 73.24M $ 73.24M $ 73.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.68M $ 72.68M $ 72.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Minden idők mélypontja: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Jelenlegi ár: $ 0.316 $ 0.316 $ 0.316 További tudnivalók a(z) My Lovely Planet (MLC) áráról

My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) My Lovely Planet (MLC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MLC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MLC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MLC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MLC token élő árfolyamát!

A(z) MLC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) My Lovely Planet (MLC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MLC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MLC tokent a MEXC-n!

My Lovely Planet (MLC) árelőzményei A felhasználók a(z) MLC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MLC árelőzményeivel!

MLC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MLC kapcsán? MLC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MLC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

