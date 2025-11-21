MISSION (MISSION) tokenomikai adatai

MISSION (MISSION) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MISSION (MISSION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:28:29 (UTC+8)
MISSION (MISSION) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MISSION (MISSION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 725.50K
$ 725.50K$ 725.50K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.000108
$ 0.000108$ 0.000108
Minden idők mélypontja:
$ 0.000001308625757303
$ 0.000001308625757303$ 0.000001308625757303
Jelenlegi ár:
$ 0.000001451
$ 0.000001451$ 0.000001451

MISSION (MISSION) tokennel kapcsolatos információk

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

Hivatalos webhely:
https://missionpawsible.game/
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQDDhgqmuh16lpAaTvAqzQ-zo7_HqjrUNJxmIhFeXwVUSUAe

MISSION (MISSION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MISSION (MISSION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MISSION tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MISSION token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MISSION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MISSION token élő árfolyamát!

A(z) MISSION vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MISSION (MISSION) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MISSION megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

MISSION (MISSION) árelőzményei

A felhasználók a(z) MISSION árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

MISSION árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MISSION kapcsán? MISSION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

