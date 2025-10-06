Mi a(z) MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world's largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MISSION befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd MISSION a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MISSION a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MISSION vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MISSION árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MISSION (MISSION) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MISSION (MISSION) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MISSION rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MISSION árelőrejelzését most!

MISSION (MISSION) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MISSION (MISSION) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MISSION token kapcsán!

Hogyan vásárolj MISSION (MISSION)

A következőt szeretnél vásárolni: MISSION? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MISSION eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MISSION helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

MISSION Forrás

A(z) MISSION alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MISSION Mennyit ér ma a(z) MISSION (MISSION)? A(z) élő MISSION ár a(z) USD esetében 0.000004621 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) MISSION ára a(z) USD esetében? $ 0.000004621 . Keresd fel a A(z) MISSION jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) MISSION piaci plafonja? A(z) MISSION piaci plafonja $ 0.00 USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) MISSION keringésben lévő tokenszáma? A(z) MISSION keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD . Mi volt a(z) MISSION mindenkori legmagasabb ára? A(z) MISSION mindenkori legmagasabb ára 0.000031145798993297 USD . Mi volt a(z) MISSION mindenkori legmagasabb ár? A(z) MISSION mindenkori legalacsonyabb ára 0.000002538518482296 USD . Mekkora a(z) MISSION kereskedési volumene? A(z) MISSION élő 24 órás kereskedési volumene $ 120.46K USD . A(z) MISSION ára emelkedni fog idén? A(z) MISSION a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MISSION árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

MISSION (MISSION) fontos iparági frissítések

