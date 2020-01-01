Mirror Protocol (MIR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mirror Protocol (MIR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mirror Protocol (MIR) tokennel kapcsolatos információk MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Hivatalos webhely: https://mirror.finance Fehér könyv: https://docs.mirror.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Vásárolj most MIR tokent!

Mirror Protocol (MIR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mirror Protocol (MIR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 924.36K $ 924.36K $ 924.36K Teljes tokenszám: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Minden idők csúcspontja: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01189 $ 0.01189 $ 0.01189 További tudnivalók a(z) Mirror Protocol (MIR) áráról

Mirror Protocol (MIR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mirror Protocol (MIR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIR token élő árfolyamát!

A(z) MIR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mirror Protocol (MIR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MIR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MIR tokent a MEXC-n!

Mirror Protocol (MIR) árelőzményei A felhasználók a(z) MIR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MIR árelőzményeivel!

MIR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIR kapcsán? MIR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

