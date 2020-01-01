MINX TOKEN (MINX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MINX TOKEN (MINX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MINX TOKEN (MINX) tokennel kapcsolatos információk Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Hivatalos webhely: https://www.minxtoken.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.minxtoken.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Vásárolj most MINX tokent!

MINX TOKEN (MINX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MINX TOKEN (MINX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 137.38K $ 137.38K $ 137.38K Teljes tokenszám: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Minden idők csúcspontja: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.05799 $ 0.05799 $ 0.05799 További tudnivalók a(z) MINX TOKEN (MINX) áráról

MINX TOKEN (MINX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MINX TOKEN (MINX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MINX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MINX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MINX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MINX token élő árfolyamát!

