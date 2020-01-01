MINIMA (MINIMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MINIMA (MINIMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MINIMA (MINIMA) tokennel kapcsolatos információk The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Hivatalos webhely: https://www.minima.global/ Fehér könyv: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Block Explorer: https://block.minima.global Vásárolj most MINIMA tokent!

MINIMA (MINIMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MINIMA (MINIMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.80M $ 21.80M $ 21.80M Minden idők csúcspontja: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Minden idők mélypontja: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Jelenlegi ár: $ 0.0218 $ 0.0218 $ 0.0218 További tudnivalók a(z) MINIMA (MINIMA) áráról

MINIMA (MINIMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MINIMA (MINIMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MINIMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MINIMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MINIMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MINIMA token élő árfolyamát!

MINIMA (MINIMA) árelőzményei A felhasználók a(z) MINIMA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MINIMA árelőzményeivel!

MINIMA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MINIMA kapcsán? MINIMA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MINIMA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

