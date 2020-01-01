Mina Protocol (MINA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mina Protocol (MINA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mina Protocol (MINA) tokennel kapcsolatos információk Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Hivatalos webhely: https://minaprotocol.com/ Fehér könyv: https://minaprotocol.com/docs Block Explorer: https://minaexplorer.com/ Vásárolj most MINA tokent!

Mina Protocol (MINA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mina Protocol (MINA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 222.48M $ 222.48M $ 222.48M Teljes tokenszám: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 222.48M $ 222.48M $ 222.48M Minden idők csúcspontja: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Minden idők mélypontja: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Jelenlegi ár: $ 0.1779 $ 0.1779 $ 0.1779 További tudnivalók a(z) Mina Protocol (MINA) áráról

Mina Protocol (MINA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mina Protocol (MINA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MINA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MINA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MINA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MINA token élő árfolyamát!

A(z) MINA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mina Protocol (MINA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MINA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MINA tokent a MEXC-n!

Mina Protocol (MINA) árelőzményei A felhasználók a(z) MINA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MINA árelőzményeivel!

MINA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MINA kapcsán? MINA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MINA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

