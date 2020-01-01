MINE COIN (MIH) tokenomikai adatai

MINE COIN (MIH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MINE COIN (MIH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
MINE COIN (MIH) tokennel kapcsolatos információk

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Hivatalos webhely:
https://mineholdings.io/
Fehér könyv:
https://mih.gitbook.io/mine-holdings
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF

MINE COIN (MIH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MINE COIN (MIH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 2.00B
$ 2.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 415.00M
$ 415.00M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.3663
$ 0.3663
Minden idők mélypontja:
$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195
Jelenlegi ár:
$ 0.2075
$ 0.2075

MINE COIN (MIH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MINE COIN (MIH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MIH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MIH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIH token élő árfolyamát!

A(z) MIH vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MINE COIN (MIH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MIH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

MINE COIN (MIH) árelőzményei

A felhasználók a(z) MIH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

MIH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIH kapcsán? MIH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.