Mey Network (MEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mey Network (MEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mey Network (MEY) tokennel kapcsolatos információk Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Hivatalos webhely: https://mey.network/ Fehér könyv: https://docs.mey.network/mey-network Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Vásárolj most MEY tokent!

Mey Network (MEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mey Network (MEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.17M $ 35.17M $ 35.17M Teljes tokenszám: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Keringésben lévő tokenszám: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 284.51M $ 284.51M $ 284.51M Minden idők csúcspontja: $ 0.14999 $ 0.14999 $ 0.14999 Minden idők mélypontja: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Jelenlegi ár: $ 0.1237 $ 0.1237 $ 0.1237 További tudnivalók a(z) Mey Network (MEY) áráról

Mey Network (MEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mey Network (MEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEY token élő árfolyamát!

A(z) MEY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mey Network (MEY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MEY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MEY tokent a MEXC-n!

Mey Network (MEY) árelőzményei A felhasználók a(z) MEY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MEY árelőzményeivel!

MEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEY kapcsán? MEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

