cat in a dogs world (MEW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cat in a dogs world (MEW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

cat in a dogs world (MEW) tokennel kapcsolatos információk Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Hivatalos webhely: https://mew.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Vásárolj most MEW tokent!

cat in a dogs world (MEW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cat in a dogs world (MEW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 239.02M $ 239.02M $ 239.02M Teljes tokenszám: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Keringésben lévő tokenszám: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 239.02M $ 239.02M $ 239.02M Minden idők csúcspontja: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Minden idők mélypontja: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Jelenlegi ár: $ 0.002689 $ 0.002689 $ 0.002689 További tudnivalók a(z) cat in a dogs world (MEW) áráról

cat in a dogs world (MEW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) cat in a dogs world (MEW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEW token élő árfolyamát!

A(z) MEW vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) cat in a dogs world (MEW) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MEW megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MEW tokent a MEXC-n!

cat in a dogs world (MEW) árelőzményei A felhasználók a(z) MEW árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MEW árelőzményeivel!

MEW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEW kapcsán? MEW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!