Metis (METIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metis (METIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Metis (METIS) tokennel kapcsolatos információk Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Hivatalos webhely: https://www.metis.io Fehér könyv: https://docs.metis.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Vásárolj most METIS tokent!

Metis (METIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metis (METIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 97.03M $ 97.03M $ 97.03M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Minden idők csúcspontja: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Minden idők mélypontja: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Jelenlegi ár: $ 14.8 $ 14.8 $ 14.8 További tudnivalók a(z) Metis (METIS) áráról

Metis (METIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Metis (METIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó METIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező METIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) METIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) METIS token élő árfolyamát!

A(z) METIS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Metis (METIS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) METIS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz METIS tokent a MEXC-n!

Metis (METIS) árelőzményei A felhasználók a(z) METIS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) METIS árelőzményeivel!

METIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) METIS kapcsán? METIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) METIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

