Metis (METIS) tokenomikai adatai

Metis (METIS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metis (METIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Metis (METIS) tokennel kapcsolatos információk

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Hivatalos webhely:
https://www.metis.io
Fehér könyv:
https://docs.metis.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e

Metis (METIS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metis (METIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 97.03M
$ 97.03M$ 97.03M
Teljes tokenszám:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 148.00M
$ 148.00M$ 148.00M
Minden idők csúcspontja:
$ 323.04
$ 323.04$ 323.04
Minden idők mélypontja:
$ 3.29299133
$ 3.29299133$ 3.29299133
Jelenlegi ár:
$ 14.8
$ 14.8$ 14.8

Metis (METIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Metis (METIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó METIS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező METIS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) METIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) METIS token élő árfolyamát!

A(z) METIS vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Metis (METIS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) METIS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Metis (METIS) árelőzményei

A felhasználók a(z) METIS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

METIS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) METIS kapcsán? METIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.