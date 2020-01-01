Metahero (METAHERO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metahero (METAHERO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Metahero (METAHERO) tokennel kapcsolatos információk Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Hivatalos webhely: https://metahero.io Fehér könyv: https://www.metahero.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Vásárolj most METAHERO tokent!

Metahero (METAHERO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metahero (METAHERO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Teljes tokenszám: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Minden idők mélypontja: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Jelenlegi ár: $ 0.0015 $ 0.0015 $ 0.0015 További tudnivalók a(z) Metahero (METAHERO) áráról

Metahero (METAHERO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Metahero (METAHERO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó METAHERO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező METAHERO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) METAHERO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) METAHERO token élő árfolyamát!

A(z) METAHERO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Metahero (METAHERO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) METAHERO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz METAHERO tokent a MEXC-n!

Metahero (METAHERO) árelőzményei A felhasználók a(z) METAHERO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) METAHERO árelőzményeivel!

METAHERO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) METAHERO kapcsán? METAHERO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) METAHERO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

