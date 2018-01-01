MetYa (MET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MetYa (MET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MetYa (MET) tokennel kapcsolatos információk MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Hivatalos webhely: https://metya.com/ Fehér könyv: https://metya.gitbook.io/metya Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Vásárolj most MET tokent!

MetYa (MET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MetYa (MET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 236.90M $ 236.90M $ 236.90M Minden idők csúcspontja: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Minden idők mélypontja: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Jelenlegi ár: $ 0.2369 $ 0.2369 $ 0.2369 További tudnivalók a(z) MetYa (MET) áráról

MetYa (MET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MetYa (MET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MET token élő árfolyamát!

MetYa (MET) árelőzményei A felhasználók a(z) MET árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MET árelőzményeivel!

