Memhash (MEMHASH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Memhash (MEMHASH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Memhash (MEMHASH) tokennel kapcsolatos információk

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

Hivatalos webhely:
https://t.me/memhash_bot
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Memhash (MEMHASH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Memhash (MEMHASH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 361.06K
Teljes tokenszám:
$ 1.25B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 843.39M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 535.13K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0125
Minden idők mélypontja:
$ 0.000390910185405466
Jelenlegi ár:
$ 0.0004281
Memhash (MEMHASH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Memhash (MEMHASH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEMHASH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MEMHASH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MEMHASH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEMHASH token élő árfolyamát!

A(z) MEMHASH vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Memhash (MEMHASH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MEMHASH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Memhash (MEMHASH) árelőzményei

A felhasználók a(z) MEMHASH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

MEMHASH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEMHASH kapcsán? MEMHASH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.