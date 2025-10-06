Just Memecoin árfolyam(MEMECOIN)
Just Memecoin (MEMECOIN) valós idejű ár: $ 0.000451. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMECOIN legalacsonyabb ára $ 0.0004454, legmagasabb ára pedig $ 0.0005319 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMECOIN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMECOIN változása a következő volt: -2.34% az elmúlt órában, -10.95% az elmúlt 24 órában, és -40.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Just Memecoin jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.39K. A(z) MEMECOIN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.
Kövesd nyomon a Just Memecoin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000055457
|-10.95%
|30 nap
|$ -0.001617
|-78.20%
|60 nap
|$ -0.003172
|-87.56%
|90 nap
|$ -0.034759
|-98.72%
A mai napon a(z) MEMECOIN ára $ -0.000055457 (-10.95%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001617 (-78.20%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MEMECOIN ára $ -0.003172 (-87.56%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.034759 (-98.72%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Just Memecoin árelőzmények oldalt most.
A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.
Just Memecoin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Just Memecoin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.
Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MEMECOIN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Just Memecoin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.
Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Just Memecoin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.
Mennyit fog érni a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Just Memecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Just Memecoin árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMECOIN token kapcsán!
A következőt szeretnél vásárolni: Just Memecoin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Just Memecoin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.
A(z) Just Memecoin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-19 17:50:26
|Iparági frissítések
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
|10-19 14:26:41
|Iparági frissítések
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
|10-19 04:16:21
|Iparági frissítések
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
|10-18 16:36:53
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
|10-17 19:52:08
|Iparági frissítések
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
