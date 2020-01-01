Meme AI (MEMEAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Meme AI (MEMEAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Meme AI (MEMEAI) tokennel kapcsolatos információk To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! Hivatalos webhely: https://memeaicoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Vásárolj most MEMEAI tokent!

Meme AI (MEMEAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Meme AI (MEMEAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 162.72K $ 162.72K $ 162.72K Teljes tokenszám: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 728.04M $ 728.04M $ 728.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 223.50K $ 223.50K $ 223.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Minden idők mélypontja: $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 Jelenlegi ár: $ 0.0002235 $ 0.0002235 $ 0.0002235 További tudnivalók a(z) Meme AI (MEMEAI) áráról

Meme AI (MEMEAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Meme AI (MEMEAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEMEAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEMEAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEMEAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEMEAI token élő árfolyamát!

A(z) MEMEAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Meme AI (MEMEAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MEMEAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MEMEAI tokent a MEXC-n!

Meme AI (MEMEAI) árelőzményei A felhasználók a(z) MEMEAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MEMEAI árelőzményeivel!

MEMEAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEMEAI kapcsán? MEMEAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEMEAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

