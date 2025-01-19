Melania Meme (MELANIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Melania Meme (MELANIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Melania Meme (MELANIA) tokennel kapcsolatos információk Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Hivatalos webhely: https://melaniameme.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P Vásárolj most MELANIA tokent!

Melania Meme (MELANIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Melania Meme (MELANIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 865.00M $ 865.00M $ 865.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M Minden idők csúcspontja: $ 45 $ 45 $ 45 Minden idők mélypontja: $ 0.1664164719097275 $ 0.1664164719097275 $ 0.1664164719097275 Jelenlegi ár: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 További tudnivalók a(z) Melania Meme (MELANIA) áráról

A(z) Melania Meme (MELANIA) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) MELANIA tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Blockchain: Solana

Solana Token Address: FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Total Supply: 1,000,000,000 MELANIA Issuance Mechanism Type: Fungible SPL token on Solana

Fungible SPL token on Solana Initial Circulation: 250,000,000 tokens at launch (25% of total supply)

250,000,000 tokens at launch (25% of total supply) Minting: All tokens were created at genesis; no ongoing inflation or minting. Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Supply Unlock/Lock Details Recipient/Use Case Liquidity 10% 100% unlocked at TGE (Token Generation Event) DEX liquidity pools Public Distribution 15% 100% unlocked at TGE Public sale/airdrop Team Vesting 35% 1 month lock, then 10% unlock, 90% linear over 12 mo. Team & advisors Treasury 20% 100% unlocked at 13 months Project treasury Community 20% 100% unlocked at 13 months Community/incentives Usage and Incentive Mechanism Primary Use: $MELANIA is a meme coin and digital collectible, intended as an expression of support for the Melania brand and associated artwork.

$MELANIA is a meme coin and digital collectible, intended as an expression of support for the Melania brand and associated artwork. Utility: No explicit utility, governance, or fee-sharing. Not designed as an investment, security, or for ecosystem development.

No explicit utility, governance, or fee-sharing. Not designed as an investment, security, or for ecosystem development. Acquisition: Can be purchased on DEXs (e.g., Raydium, Serum) or via the official website using debit card or crypto.

Can be purchased on DEXs (e.g., Raydium, Serum) or via the official website using debit card or crypto. Incentives: No staking, yield, or rewards for holding. Community and treasury allocations may be used for future engagement or promotional activities, but no formal incentive program is defined. Locking and Unlocking Mechanism Team Vesting Schedule Day 1–30: Initial lock period (no team tokens unlocked)

Initial lock period (no team tokens unlocked) Day 30: 10% of team allocation unlocked (3.5% of total supply)

10% of team allocation unlocked (3.5% of total supply) Months 2–13: Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month)

Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month) Month 13: Full team vesting completed Other Allocations Liquidity & Public Distribution: Fully unlocked at TGE (January 19, 2025)

Fully unlocked at TGE (January 19, 2025) Treasury & Community: Fully unlocked after 13 months (February 18, 2026) Unlocking Table (Key Events) Date Allocation Amount Unlocked Unlock Type Notes 2025-01-19 Liquidity 100,000,000 Instant 10% at TGE 2025-01-19 Public Distribution 150,000,000 Instant 15% at TGE 2025-02-18 Team Vesting 35,000,000 Instant 10% of team allocation (3.5% total) 2025-02-18–2026-01-18 Team Vesting 26,250,000/month Monthly Linear vesting (90% of team allocation) 2026-02-18 Treasury 200,000,000 Instant 20% unlocked after 13 months 2026-02-18 Community 200,000,000 Instant 20% unlocked after 13 months Additional Notes No Locking for Holders: There is no staking, user lockup, or yield mechanism for regular holders.

There is no staking, user lockup, or yield mechanism for regular holders. No Explicit Incentive Mechanism: The token is not designed to provide dividends, interest, or other forms of compensation.

The token is not designed to provide dividends, interest, or other forms of compensation. Transparency Concerns: Reports indicate a high concentration of supply among team wallets and some insider selling, which has led to community concerns about transparency and long-term value. Summary Table Mechanism Details Issuance All tokens minted at genesis; no ongoing inflation Allocation See allocation table above Usage/Incentive Meme coin, digital collectible, no explicit utility or rewards Locking Team tokens locked 1 month, then linear vesting; treasury/community locked 13 months Unlocking See unlocking table above References Official Website: melaniameme.com

Solana Token Address: FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P Implications and Considerations Aggressive Unlock Schedule: The relatively short vesting period for the team (13 months) and large allocations to insiders may increase selling pressure and volatility, as observed in price history.

The relatively short vesting period for the team (13 months) and large allocations to insiders may increase selling pressure and volatility, as observed in price history. No Ecosystem Utility: $MELANIA is positioned purely as a meme coin, with no roadmap for utility, governance, or ecosystem development.

$MELANIA is positioned purely as a meme coin, with no roadmap for utility, governance, or ecosystem development. Community Risk: High concentration of supply and lack of formal incentives or utility may limit long-term community engagement and price stability.

High concentration of supply and lack of formal incentives or utility may limit long-term community engagement and price stability. Market Behavior: The token’s value is driven by speculation, social media trends, and association with public figures, rather than fundamental utility. Caution: $MELANIA is a speculative asset with no underlying product or service, and its tokenomics favor early insiders. Prospective participants should exercise caution and not treat it as an investment.

Melania Meme (MELANIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Melania Meme (MELANIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MELANIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MELANIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MELANIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MELANIA token élő árfolyamát!

Melania Meme (MELANIA) árelőzményei A felhasználók a(z) MELANIA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MELANIA árelőzményeivel!

MELANIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MELANIA kapcsán? MELANIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MELANIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

