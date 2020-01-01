MagicCraft (MCRT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MagicCraft (MCRT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MagicCraft (MCRT) tokennel kapcsolatos információk Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Hivatalos webhely: https://www.magiccraft.io Fehér könyv: https://docs.magiccraft.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Vásárolj most MCRT tokent!

MagicCraft (MCRT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MagicCraft (MCRT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 2.04M Teljes tokenszám: $ 7.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.04B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.03612 Minden idők mélypontja: $ 0.000397584586114562 Jelenlegi ár: $ 0.0004052

MagicCraft (MCRT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MagicCraft (MCRT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MCRT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MCRT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MCRT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MCRT token élő árfolyamát!

A(z) MCRT vásárlásának módja A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MCRT megvásárlásához.

MagicCraft (MCRT) árelőzményei A felhasználók a(z) MCRT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MCRT árelőzményeivel!

MCRT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MCRT kapcsán? MCRT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MCRT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

