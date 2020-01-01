Moonchain (MCH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moonchain (MCH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moonchain (MCH) tokennel kapcsolatos információk Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Hivatalos webhely: https://www.moonchain.com Fehér könyv: https://docs.mchain.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211 Vásárolj most MCH tokent!

Moonchain (MCH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moonchain (MCH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.48M $ 29.48M $ 29.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Minden idők mélypontja: $ 0.02096718930814819 $ 0.02096718930814819 $ 0.02096718930814819 Jelenlegi ár: $ 0.02948 $ 0.02948 $ 0.02948 További tudnivalók a(z) Moonchain (MCH) áráról

Moonchain (MCH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moonchain (MCH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MCH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MCH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MCH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MCH token élő árfolyamát!

A(z) MCH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Moonchain (MCH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MCH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MCH tokent a MEXC-n!

Moonchain (MCH) árelőzményei A felhasználók a(z) MCH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MCH árelőzményeivel!

MCH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MCH kapcsán? MCH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MCH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

